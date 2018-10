Mladý Slovák je najproduktívnejším hráčom ligy. V zámorí sa stal útočníkom týždna

23. okt 2018 o 10:52 SITA

SIOUX CITY. Slovenský hokejista Martin Pospíšil sa stal útočníkom týždňa v najvyššej americkej juniorskej súťaži USHL.

Stále iba 18-ročný center dosiahol v troch dueloch sedem bodov za dva góly a päť asistencií.

Celkovo má na svojom konte už pätnásť bodov za štyri presné zásahy a jedenásť prihrávok, čo z neho aktuálne robí najproduktívnejšieho hráča ligy.

Pospíšil: Zaoberám sa iba víťazstvami

Zvolenský rodák si už druhú sezónu po sebe oblieka dres tímu Sioux City Musketeers, ale v nasledujúcom ročníku sa presunie do univerzitnej NCAA, kde podpísal kontrakt so St. Lawrence University.

"Nezáleží mi na získaných bodoch alebo na ocenení pre útočníka týždňa, zaoberám sa iba víťazstvami," povedal pre oficiálny web klubu Pospíšil, ktorý si pochvaľuje spoluprácu vo formácii s Američanom Bobbym Brinkom a Fínom Marcusom Kallionkielim.

"Veľmi rád hrám po ich boku, sú to inteligentní hokejisti. Robím len to, že im prihrám a oni dajú gól. Je to pre jednoduché," dodal mladý stredný útočník, ktorý by sa mohol objaviť na tohtoročných juniorských MS.

Slovensko už v minulosti reprezentoval na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

Zaujal Calgary

Pospíšil v lete zaujal predstaviteľov Calgary Flames, ktorí si ho vybrali v drafte NHL z celkového 105. miesta vo štvrtom kole.

V minulej sezóne bol tretím najproduktívnejším hráčom Sioux City v základnej časti USHL a stal sa najtrestanejším hokejistom súťaže.

V 49 dueloch nazbieral až 253 trestných minút. Aktuálna edícia však vychádza talentovanému centrovi aj z hľadiska kanadského bodovania.

"Je dobré vidieť, že Martin využíva svoje schopnosti. Jeho energia, nasadenie a hokejovú zručnosti sú cenným artiklom," vyjadril sa na adresu Slováka hlavný tréner tímu Luke Strand.