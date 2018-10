Ďurica: Hráči, ktorí ponocovali, dali Kozákovi úder pod pás

Ján Ďurica hodnotí abdikáciu Jána Kozáka.

23. okt 2018 o 12:37 SITA

PRAHA. Slovenský futbalista Ján Ďurica vlani ukončil reprezentačnú kariéru. Od vtedy sa v národnom tíme SR veľa zmenilo.

Zmeny prinieslo najmä turbulentné obdobie uplynulých dní, keď po hrubom porušení životosprávy sedmičky členov kádra na reprezentačnom zraze odstúpil z pozície hlavného trénera Ján Kozák.

Ďurica si myslí, že celá situácia môže iba uškodiť slovenskému futbalu a správanie sa siedmich hráčov nepovažuje za vhodné.

"V prvom rade bola škoda, že tréner Kozák ohlásil koniec. Úprimne, nečakal som to. Domnievam sa, že mal stále energiu na to, aby mužstvo ešte pozdvihol. Každá šnúra nepriaznivých výsledkov sa raz musí skončiť. O mesiac to s ním mohlo byť znovu o niečom inom. Na druhej strane, hráči, ktorí ponocovali, mu dali úder pod pás. Osobne ma to mrzí," povedal pre šport.sk Ďurica.

"Bola to facka. O to viac ma mrzí, že sa to takto stalo. Hráči, ktorí vôbec dostali šancu prísť, si to nedokázali vážiť. Zoberte si, že vonku boli v podstate mladí. Nemôžu si to dovoľovať. Samozrejme, aj u nás sa stalo, že my starší - sme si tam dali po zápase pár pív, ale potom sa išlo hneď spať," dodal.

Reprezentácia mu chýba

Tridsaťšesťročný stopér osobne nepozná Kozákovho nástupcu Pavla Hapala, ale vnímal jeho minulé úspechy. Hapala však podľa neho čaká úplne iná práca ako dosiaľ.

"Uvidíme. Všetko ukáže čas, či to bol správny výber. Úspešne trénoval slovenskú 21-ku. To môže byť úplne niečo iné ako 'áčko'. Som zvedavý, ako nový tím pripraví do zápasov. Želám mu len veľa šťastia," vyhlásil.

Ďurica priznal, že medzištátne zápasy mu chýbajú a stále je v kontakte s niekdajšími spoluhráčmi.

"Repre vám za ten čas jednoducho musí chýbať. A bude to tak vždy. Keď sledujem v televízii, ako chalani prichádzajú na zraz, myslím na to. Doteraz si píšeme so Škrtelom, Kuckom alebo s Hubočanom.

Zažil som tam veľa pekného. Boli sme partia, ktorá ten tím ťahala a bez nej by sme nedosahovali také výsledky. Ale ja som už bol dostatočne vopred rozhodnutý," zaspomínal si rodák z Dunajskej Stredy.

Škriniar a Škrtel si na seba musia zvyknúť

Myslí si, že aktuálna dvojica stredných obrancov národného tímu Martin Škrtel a Milan Škriniar si na seba musí ešte zvyknúť.

"S novými hráčmi musia prísť aj skúsenosti. So Škrtelom sme sa tak dobre poznali, že sme sa v zápase nemuseli na seba pozerať. Úplne sme vedeli, čo v danej chvíli spravíme s loptou. Fungovala tam zohratosť. Čas neoklamete. Teraz si musí Škriniar zvykať na Škrtela.

Musí sa to naučiť prácou - skromne a so srdcom. To si musia uvedomiť najmä tí mladší. V repre treba vydať zo seba maximum. Zdôrazňujem, že tam musí byť pokora. Preto som zostal veľmi prekvapený, keď sa stala tá situácia s niektorými hráčmi. Oni mali byť radi, že sú vôbec v reprezentácii," uzavrel Ďurica.