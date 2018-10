Hrbatý: S lídrom sú favoriti Bielorusi, bez neho Slováci

Slovenskí tenisti majú šancu na návrat medzi elitu.

23. okt 2018 o 16:47 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Dvanásť rokov sa snažia slovenskí tenisti o návrat do svetovej skupiny Davisovho pohára. V minulosti sa im to dlho nedarilo.

Partii okolo kapitána Dominika Hrbatého teraz stojí v naplnení tohto cieľa posledná prekážka – Bielorusko.

Cez víkend majú slovenskí tenisti šancu opäť postúpiť medzi elitu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do svetovej skupiny, po ktorej všetci túžia. Tím je v dobrej pohode a chalani sú nastavení na víťazstvo,“ vraví kapitán Hrbatý.

Každý má šancu

Slovenskou jednotkou bude Martin Kližan, ktorý prežíva jednu z najlepších sezón. Lenže Hrbatý stále nevie, koho spolu s ním nominuje na dvojhry.

Nominácie Slovensko: Martin Kližan Lukáš Lacko Norbert Gombos Filip Polášek Igor Zelenay Bielorusko: Iľja Ivaška Jegor Gerasimov Max Mirnyj Jaroslav Šila Alexander Zgirovskij

„Je to zaujímavá situácia. Máme štyroch vyrovnaných singlistov a budeme musieť čakať, či sa tu ukáže bieloruská jednotka Iľja Ivaška alebo nie. Je dosť možné, že sa budeme rozhodovať do poslednej chvíle, kto bude dvojkou,“ vysvetľuje Hrbatý.

Dvojku tímu chce vybrať podľa toho, koho postaví súper.

„Chalani však vedia, že každý z nich má šancu hrať,“ vraví Hrbatý.

Kým on rieši, koho zo štvorice vyrovnaných hráčov nasadiť, bieloruský kapitán Vladimir Volčkov má iné starosti. V Bratislave je zatiaľ bez svojho najlepšieho hráča Iľju Ivašku (86. v rebríčku ATP).

Volčkov uviedol len to, že Ivašku trápi rovnaké zranenie, aké utrpel pred pár týždňami v Číne, a že jeho stav posúdia lekári až po tom, keď sa pridá k tímu. Nechcel prezradiť, nakoľko je reálne, že Ivaška nastúpi.

„Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Všetko včas oznámime,“ uviedol Volčkov.

S Ivaškom sú Bielorusi favoritmi

Strata lídra by pre Bielorusov bola citeľná. „S Ivaškom alebo bez neho, to je veľký rozdiel. Ak vám vypadne hráč, ktorý patrí do svetovej stovky, a nahradí ho hráč, ktorý je na svete na 300. alebo 400. mieste, tak to pocítite. Je to obrovský rozdiel. Dokonca aj keby ten líder nastúpil hoci aj zranený,“ myslí si Hrbatý.

Prečítajte si tiež: Hrbatý predbežne nominoval päticu hráčov, proti Bielorusku zabojujú o Davis Cup

„Podľa výkonov za posledný týždeň a aj s Ivaškom v zostave by boli Bielorusi miernymi favoritmi. Bez neho by sa to mohlo preklopiť na našu stranu,“ naznačil slovenský kapitán.

Podľa Hrbatého tak bude hlavným faktorom, ktorý o výsledku rozhodne, Martin Kližan.

„Asi to bude rozdielový hráč. Nikde to nie je potvrdené, ale to, že máme hráča svetovej päťdesiatky, dodáva nášmu tímu psychickú silu. Ak máte takého tenistu, tak opadne tlak z druhého alebo tretieho hráča. Vedia, že nenesú takú zodpovednosť a výsledok nestojí na nich,“ vravel slovenský kapitán.

„Navyše Martin má na svoje pomery stabilnú sezónu. Oproti minulým rokom je to veľký rozdiel. Vyžaruje z neho rozvaha a aj systém hry má trochu iný. Chce urobiť všetko pre to, aby postúpil do svetovej skupiny,“ približuje Hrbatý.

Budúci rok podľa nového formátu

Volčkov uznal kvality slovenskej jednotky. „Na druhej strane hoci má Slovensko silný tím, prvý raz sa bude hrať na dva víťazné sety. A zmeny herného formátu môžu prispieť k tomu, že to bude otvorený duel,“ reagoval Volčkov.

Zápas Davisovho pohára sa bude hrať 26. a 27. októbra v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Piatkové dvojhry sa začnú o 16.00, v sobotu sa bude hrať od 13.00 h.

Prečítajte si tiež: Federer o novom formáte Davisovho pohára: Nemal sa z neho stať Piqué Cup

Pôjde o druhý vzájomný zápas proti Bielorusku. V roku 2010 v Minsku zvíťazili Slováci 4:1.

Davis Cup sa v budúcom roku bude hrať podľa nového formátu. Vo februári bude v kvalifikačnom kole bojovať 24 tímov svetovej skupiny o dvanásť miesteniek na finálový turnaj. Okrem tejto dvanástky už na ňom majú istú účasť štyria semifinalisti z tejto sezóny (Francúzsko, Chorvátsko, Španielsko, USA) a dva tímy dostali voľnú kartu (Argentína, Veľká Británia).