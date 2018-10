Hapal: Weiss má nesmiernu kvalitu, ale pravidlá sa musia dodržiavať

Hapal bude dostávať základný mesačný plat vo výške 15-tisíc eur.

24. okt 2018 o 18:39 Pavol Spál

video //www.sme.sk/vp/37120/

BRATISLAVA. Prišiel s novým imidžom. Keď Pavel Hapal trénoval slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov, býval nahladko oholený.

Funkciu v reprezentačnom áčku však začal so zarastenou šedivou bradou.

Ľudia z jeho okolia tvrdia, že je ľudský, ale aj prísny a úprimný. Dokáže stmeliť kabínu, zároveň vie byť aj drsný a povedať nepríjemné veci.

"Na rovinu, do očí," vyhlásil podľa idnes.cz Michal Papadopulos, útočník poľských Gliwíc, ktorého Hapal trénoval v Ostrave, Mladej Boleslavi a Lubine.

Už ako hráč bol vnímaný za mimoriadne premýšľavého a citlivého človeka.

Ako tréner Senice sa na tlačovej konferencii takmer rozplakal, keď bývalý hráč Dunajskej Stredy Ákos Szarka odpudivým zákrokom zlomil nohu jeho zverencovi Tomášovi Kóňovi.

Hlas sa mu chvel a slzy sa mu tlačili do očí aj vtedy, keď sa ako tréner tímu do 21 rokov dozvedel, že sa iba veľmi tesne nedostal do semifinále majstrovstiev Európy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Plat 15-tisíc

Spomínaný výber naučil hrať ofenzívny futbal a získal si uznanie. Naposledy však neuspel v Sparte Praha, kde mal zomknúť multikultúrny tím a hráčov s veľkým egom.

A v seniorskej slovenskej reprezentácii to bude mať podobne náročné a oveľa ťažšie ako pri mužstve do 21 rokov.

Prečítajte si tiež: Jeho snom bolo Česko. Hapal sa proti nemu postaví ako kouč Slovákov

Musí skĺbiť mladíkov so strednou a staršou generáciou.

V špecifickom prostredí, kde už pohorel nejeden tréner, bude pod tlakom, aký doteraz nezažil.

Hapal bude dostávať základný mesačný plat vo výške 15-tisíc eur. Cieľová prémia za postup na EURO 2020 je vo výške 200-tisíc eur.

Rodený Moravan priznáva, že na Slovensku je viac docenený ako v Česku. "Na Slovensku sa mi darí viac, o čom svedčia aj výsledky," tvrdí.

Aké opatrenia ho čakajú?

Čo spraví s hriešnikmi?

Bývalý tréner Ján Kozák pred pár dňami odstúpil z funkcie trénera národného tímu a ako hlavný dôvod uviedol porušenie štatútu reprezentanta a životosprávy v prípade siedmich hráčov.

Z nich piatich (Stanislav Lobotka, Milan Škriniar, Martin Dúbravka, Ľubomír Šatka, Michal Šulla) viedol aj Hapal ako tréner.

Či už v klube, alebo v reprezentácii do 21 rokov.

"Prekvapilo ma to u všetkých siedmich hráčov. Niečo sme si už telefonicky povedali, ešte sa budem s každým rozprávať medzi štyrmi očami," priznal.

Hapal sa netají, že najdôležitejšie bude nastaviť jasné pravidlá. "Tie sa budú musieť striktne dodržiavať," upozornil.

Keď bol trénerom tímu do 21 rokov, tak trebárs platilo, že večierka bola okolo jedenástej.