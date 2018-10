Žilinskí mladíci v Lige majstrov skončili, v odvete dostali gól priamo z rohového kopu

Žilina nestačila na Montpellier.

24. okt 2018 o 17:24 SITA

Mládežnícka Liga majstrov - 1. predkolo:

Montpellier "19" - Žilina "19" 2:0 (0:0) /prvý zápas 5:1, Montpellier postúpil do 2. predkola/ Góly: 55. Ammour, 90.+ Scordato ŽK: 14. R. Nagy (Žilina "19"), rozhodoval: Ch. Pires (Lux.) Zostava Žiliny "19": S. Petráš - Suľa, Moško, R. Nagy (67. Ostrák), Barbora (83. Ďurana) - Bernát, Holáň (83. R. Veselovský), Myslovič - Gono (67. A. Mihálik), Hundák (46. Farský), Iľko

MONTPELLIER. Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov sa lúčia s účinkovaním v mládežníckej Lige majstrov 2018/2019.

Mladí hráči spod Dubňa v stredajšom podvečernom odvetnom stretnutí 1. predkola majstrovskej vetvy podľahli vo Francúzsku domácim rovesníkom HSC Montpellier 0:2.

Dostali aj gól priamo z rohového kopu

Po bezgólovom prvom polčase poslal favorita stretnutia do vedenia v 55. minúte Yanis Ammour, ktorý skóroval priamo z rohového kopu. Brankár hostí Samuel Petráš si síce siahol na loptu, ale dokázal ju iba tečovať do vlastnej siete.

V nadstavenom čase zápasu po štandardnej situácii stanovil výsledok do prázdnej bránky Dylan Scordato.

Žilinčania pred tromi týždňami prehrali v prvom zápase na domácom trávniku s francúzskym šampiónom v tejto kategórii vysoko 1:5, keď Ján Bernát v 63. minúte znížil nepriaznivý stav na priebežných 1:4.

Montpellier nastúpi v novembrovom 2. predkole mládežníckej Ligy majstrov (termíny 7. a 28. 11.) proti úspešnejšiemu z dua Altinordu Futbol Kulübü (Tur.) - HJK Helsinki (Fín., prvý zápas 1:1).

Formát mládežníckej Ligy majstrov

Mládežnícka Liga majstrov je rozdelená na dve časti. V majstrovskej vetve účinkuje 32 národných šampiónov, na ktorých čakajú dve predkolá hrané systémom doma - vonku. Po nich zostane v hre osem tímov.

V skupinovej fáze je 32 dorasteneckých mužstiev tých klubov, ktoré štartujú aj v seniorskej Lige majstrov. Osem víťazov skupín prenikne do jarného osemfinále.

Zvyšné okteto osemfinalistov vzíde zo súbojov play off, v ktorých si zmerajú sily tímy z druhých priečok skupinovej fázy a osem najlepších po predkolách majstrovskej vetvy.

Od play off sa hrá vyraďovacím spôsobom na jeden duel. Finále je na programe 29. apríla 2019 v Nyone. V uplynulej sezóne triumfovali mládežníci katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona.

Najväčší úspech dosiahla Nitra

Slovensko malo svojho zástupcu v mládežníckej Lige majstrov už štvrtú sezónu po sebe. V ročníku 2015/2016 v úvodnom predkole mužstvo FK Senica tesne nestačilo na rovesníkov z FC Turín (0:0 doma, 1:2 vonku).

Predvlani aj v minulej edícii sa v tejto súťaži predstavil FC Nitra. Tím spod Zobora pri svojej premiére v 1. predkole 2016/2017 dvakrát podľahol španielskemu FC Málaga (2:3 doma, 0:5 vonku).

V uplynulej sezóne boli mládežníci z Nitry úspešnejší. Dotiahli to až do play off o postup do osemfinále, v ktorom prehrali s holandským Feyenoordom Rotterdam (2:3), predtým v predkolách prešli ďalej cez bieloruský Šachťor Soligorsk a macedónsku Škendiju Tetovo.