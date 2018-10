Hamšík: Odohrali sme skvelý zápas, veľmi ma mrzí ten gól v závere

Kapitán Neapola odohral celý zápas a mal najviac presných prihrávok zo všetkých aktérov na ihrisku.

25. okt 2018 o 8:33 TASR

PARÍŽ. Futbalisti SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom boli v Parku princov blízko k zisku troch bodov.

Po góle Angela di Mariu v nadstavenom čase v stredajšom šlágri Ligy majstrov napokon remizovali s domácim Parížom St. Germain 2:2.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Tlak Paríža sa dal čakať

"Veľmi ma mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Opäť sme odohrali jeden super zápas.

Prečítajte si tiež: Najviac nabehal, najviac prihrával. Chýbalo málo a Hamšík by zdolal Neymara

V prvom polčase sme ukázali veľmi dobrú hru a zaslúžene sme sa vďaka Lorenzovi Insignemu ujali vedenia," povedal pre svoju oficiálnu webovú stránku kapitán Neapola, ktorý odohral celý zápas a mal najviac presných prihrávok zo všetkých aktérov na ihrisku (94-percentná úspešnosť).

Hamšík očakával, že Paríž v druhom polčase vystupňuje tlak. "Po zmene strán nás domáci trošku pritlačili. Ale je to normálne, veď Paríž disponuje veľkým potenciálom, má skvelých hráčov.

Ustáli sme to a na začiatku poslednej štvrťhodinky sme dali druhý gól. Boli sme blízko k trom bodom. Bohužiaľ, inkasovali sme.

Veľmi nás mrzí ten záverečný gól," dodal slovenský stredopoliar, ktorý počas celého zápasu nabehal 12,26 kilometra. Po domácom Thomasovi Meunierovi (12,48 km) to bol druhý najvyšší počet.

"Máme za sebou prvé tri zápasy v Lige majstrov. Tie nám ukázali, že máme svoju silu, do konca skupinovej fázy budeme v hre o postup do osemfinále," zakončil Hamšík.

Ancelotti proti bývalému tímu

Špecifickú príchuť mal zápas pre trénera SSC Carla Ancelottiho, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke PSG. So ziskom bodu na horúcej pôde bol skúsený kormidelník spokojný.

"Odohrali sme veľmi dobrý zápas a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Musíme si však uvedomiť, že Paríž má obrovskú kvalitu, disponuje skvelým mužstvom. Dôležité je, že v tabuľke sme o bod pred suverénom francúzskej ligy a o dva týždne si v prípade domáceho víťazstva môžeme pred ním vytvoriť rozhodujúci náskok."

Neapol dokázal počas väčšiny duelu udržať na dištanc hviezdne trio Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani. "Proti talianskym tímom je to vždy komplikované, majú svoju kultúru a vedia veľmi dobre brániť.

Prečítajte si tiež: Škriniar bol pri oboch góloch Barcelony, Neapol takmer zdolal PSG

My nie sme taliansky tím, nie sme ani Atletico Madrid. Sme PSG a hráme úplne iným štýlom. Neapol hrá v tomto zložení niekoľko rokov a potvrdil, že má kompaktný tím.

My musíme v najbližších dňoch urobiť všetko pre to, aby sme sa zlepšili, to je jasné. Po troch kolách Ligy majstrov máme na konte štyri body a ak chceme pomýšľať na postup do osemfinále, v Neapole musíme bezpodmienečne niečo uhrať," zdôraznil kouč PSG Thomas Tuchel, ktorý vo francúzskej Ligue 1 vyhral so svojimi zverencami všetkých desať zápasov.