Bude to prelomová sezóna. Rýchlosť mám v krvi, tvrdí Vlhová

Vlhovú čakajú prvé preteky novej sezóny.

25. okt 2018 o 16:26 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME: V minulej sezóne skončila v celkovom poradí Svetového pohára piata a v hodnotení slalomu štvrtá. Teraz sa chce posunúť ešte vyššie. "Teraz môžem povedať, že chcem vyhrať v sezóne päť slalomov, ale lyžovanie je nevyspytateľné a zvíťaziť chce každý," hovorí slovenská lyžiarka PETRA VLHOVÁ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako prebiehala vaša príprava na novú sezónu, ktorú odštartujete v sobotu obrovským slalomom v rakúskom Söldene?

"Príprava bola podobná ako vlani. Začali sme už v máji. Najskôr som mala suchú prípravu doma. Venovala som sa rozvoju kondície a sily. Oproti minulému roku sme však boli viac dní na lyžiach. Aj preto, že do svojho programu chcem zaradiť viac rýchlostných disciplín. Sústredili sme sa viac na zjazd a super-G."

Pred novým ročníkom pretekári často predstavujú rôzne novinky. Zmenili ste niečo v porovnaní s predošlou sezónou?

"Materiál mám rovnaký. Zmenili sme však servismana. Stanislava Vozárika nahradil taliansky servisman (Pierluigi Parrravicini - pozn. red.), ktorého všetci voláme Gigi.

Prečítajte si tiež: Drie v smradľavých garážach hlboko do noci. Aj taká je práca pre Vlhovú

Je to milý chlapík. Zo začiatku som bola z neho v riadnom šoku. Pripravoval mi raňajky, chodil neustále za mnou a na takú starostlivosť som nebola zvyknutá. Neskôr som mu povedala, že môže trochu zvoľniť. Je však príjemné mať pri sebe takého človeka.

Po bratovi s ním trávim najviac času. Bude pri mne aj vždy na štarte a vzájomný dobrý vzťah je nevyhnutný."

V tíme máte aj talianskych fyzioterapeutov a tiež trénera Livia Magoniho.Ako sa vám funguje v zmiešanom slovensko-talianskom tíme?

"Je to skvelé. Livio mi povedal, že on už nie je Talian, ale Slovák. Hovorí, že som preňho ako dcéra. Nie je to klasický vzťah tréner a zverenec, je to silnejšie. Poznáme sa už tak dobre, že si niekedy nemusíme ani nič povedať a obaja vieme, čo si ten druhý myslí alebo cíti."

Počas prípravy ste mali aj menší úraz a na malíčku ste nosili ortézu. Čo sa stalo?