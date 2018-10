Saganov rival zmenil tím, bude to pre neho výzva

Fernando Gaviria bude jazdiť v novom tíme.

25. okt 2018 o 11:38 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Vo futbale je to bežné, v cyklistike rarita. Ak má futbalista platný kontrakt s klubom, ten ho môže predať konkurentom. Najdrahší futbalisti sú dokonca cenení na stovky miliónov.

V cyklistike niečo nemožné. Kontrakt, ktorý má cyklista, platí až do jeho skončenia. Teda až na pár výnimiek. Jednou z nich je Fernando Gaviria.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hviezdny šprintér a veľký rival Petra Sagana má platný kontrakt s tímom Quick-Step Floors aj na budúci rok, lenže v nasledujúcej sezóne už bude jazdiť v tíme UEA Emirates. Kolumbíjčan už je dokonca s novými kolegami na tréningovom kempe.

Nasilu Gaviriu nechceli držať

„Neskývam, že s novým tímom chcem dosiahnuť najväčšie víťazstvá. Som štastný, že budem jazdiť psolu s krajanmi Henaom, Muňozom a Molanom. Ďakujem UAE Team Emirates, že mi veríte,“ vyhlásil Gaviria.

S novým tímom podpúsal trojročný kontrakt.

Kolumbíjčan prestúpil ku konkurentom, pretože situácia v Quick-Stepe dlho nevyzerala najlepšie. Belgický tím dlho nemal istotu hlavného sponzora na rok 2019. A preto šéf Quick-Stepu – Patrick Lefevere niektorým cyklistom povolil, aby rokovali o možnom prestupe.

Medzi nimi bol aj Gaviria. A hoci v októbri nakoniec Lefevere našiel nového hlavného sponzora Deceuninck a má dostatok financií na to, aby Kolumbíjčana udržal, aj tak sa rozhodli zmluvu ukončiť.

„Nechcem tu držať pretekárov proti ich vôli. Tým nevravím, že Fernando tu nechcel zostať, ale keď je tím prinútený k najhoršiemu scenáru, zrazu sa ľuďom otvoria ústa. Ja nemôžem plánovať dlhodobo a preto niektorí jazdci rokovali s konkurenciou,“ povedal Lefevere pre cyclingnews.

Podľa talianskej Gazzetty by mal v novom tíme dostávať 24-ročný šprintér plat 2 milióny eur.

Pre Quick-Step Floors to bude pred nasledujúcim rokom ďalšia strata, keďže v tíme skončil aj klasikár Niki Terpstra, šprintér Max Schachman, Laurens De Plus a talentovaný Jhonatan Narvaez.

Vakoč: Na Sagana nemá

Gaviriu mnohí odborníci porovnávajú s Petrom Saganom pre jeho rýchlosť, výbornú techniku jazdenia aj univerzálnosť.

„On je neskutočný pretekár, pretože je veľmi rýchly, výborne sa pohybuje v balíku, je cieľavedomý a technicky výborný. Na bicykli robí divy. Ale na Sagana ešte nemá,“ hovoril český cyklista Petr Vakoč.

"Ale ak by som si mal vybrať cyklistu, ktorý je Saganovi najbližšie, bol by to Fernando,“ dodáva Vakoč.

video //www.youtube.com/embed/YGpTrEMlS7g

"Jeho by som skôr označil za šprintéra ako Sagana. Má viac rýchlostných predpokladov ako Peter, ale je slabší do kopca. Veľmi sa mu približuje a myslím, že by sa mu v budúcnosti mohol vyrovnať," hovoril pre SME bývalý skvelý šprintér Ján Svorada.

Prestup bude pre Gaviriu výzvou

Gaviria je v porovnaní so Saganom v rovinatom šprinte o niečo rýchlejší a v závere etáp má podporu tímu. Kolegovia mu rozbiehajú šprint.

V tejto sezóne vybojoval 9 víťazstiev, z toho dve na Tour de France. V budúcej sezóne však môže mať na niektorých pretekoch problémy a nemusí byť až taký nebezpečný, pretože v belgickom tíme mal skvelý servis.

Prečítajte si tiež: Niektoré etapy na Tour sú prežitok. Je to nuda, priznal aj Sagan

Mal istotu, že kolegovia mu vytvoria najlepšiu pozíciu pred finišom. Navyše Gaviria bol skvele zohraný s Maximilianom Richezem, ktorý bol vždy v poslednych metroch pred ním a bol jeho kľúćovým pomocníkom.

Lenže do nového tímu nik z jazdcov, ktorý mu šprint rozbiehali neprešiel a v UAE Team Emirates taká skupina nie je. Aj šprintér Alexander Kristoff si v tejto sezóne v dojazdoch často musel poradiť sám. Pre Gaviriu to môže byť nová výzva.