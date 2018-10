Rozpis zápasov je známy, súboj o svetovú skupinu Davis Cupu začne už v piatok

Duel medzi Slovenskom a Bieloruskom otvoria Martin Kližan a Alexander Zgirovskij.

25. okt 2018 o 12:15 TASR

BRATISLAVA. Slovenská tenisová jednotka Martin Kližan a bieloruská dvojka Alexander Zgirovskij nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre stretnutia o postup do svetovej skupiny Davisovho pohára.

Bielorusi bez lídra

V druhom singli si na antuke pod zatiahnutou strechou bratislavského NTC zmerajú sily slovenská dvojka Norbert Gombos a bieloruská jednotka Jegor Gerasimov. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Do sobotňajšej štvorhry so začiatkom o 13.00 h nahlásil slovenský kapitán Dominik Hrbatý tandem Kližan, Filip Polášek. V bieloruskom drese by sa mali predstaviť Max Mirnyj a Andrej Vssilevskij.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Kližana a Gerasimova. Dvojdňový program uzavrie duel Gombosa so Zgirovským. Bielorusom bude chýbať ich líder Iľja Ivaška, ktorý si minulý týždeň na turnaji ATP v belgických Antverpách obnovil zranenie.

Gombos súpera pozná, Kližan nie

"O svojom prvom súperovi veľa neviem, za svoju krajinu debutuje. Viem, aké to je náročné. Pre mňa je veľká zodpovednosť, aby som to zvládol a dotiahol do úspešného konca," povedala slovenská jednotka Martin Kližan.

Norbert Gombos o svojom piatkovom oponentovi doplnil: "Jegora poznám veľmi dobre, spolu sme chodili na rovnaké turnaje. Aj v Bratislave sme už jeden vzájomný duel odohrali, bolo to však na tvrdom povrchu. Budem bojovať o každú loptu, aby to dobre dopadlo."

Debutant v DP vo farbách Bieloruska Alexander Zgirovskij povedal: "Hrám prvýkrát za svoju krajinu a pokúsim sa ukázať maximum. Súperov detailne nepoznám."

Jeho tímový kolega Jegor Gerasimov doplnil: "Ja súperov poznám dobre a viem, čo by som mal robiť na kurte. Uvidíme, ako sa mi to podarí zrealizovať."

Víťaz bratislavského stretnutia sa prebojuje do svetovej skupiny a vo februári nastúpi v kvalifikácii o postup na finálový turnaj zreformovanej súťaže proti Kanade alebo Kazachstanu.

V daviscupovej histórii pôjde o druhý vzájomný zápas oboch krajín. V septembri 2010 v dueli 2. kola play off o záchranu v druhej lige v Minsku zvíťazili Slováci pod vedením kapitána Miloslava Mečířa 4:1. O dva body sa v singloch postaral Lacko, ďalšie pridali deblisti Michal Mertiňák s Poláškom a Kližan.

