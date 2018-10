Nehral som dobre, chcem sa fanúšikom ospravedlniť, vravel mladík Trnavy

Jirka sa za svoj výkon ospravedlňoval.

25. okt 2018 o 22:43 Pavol Spál

TRNAVA. „Nehral som veľmi dobre, chcem sa fanúšikom ospravedlniť,“ vravel úprimne a sebakriticky Erik Jirka.

Trnavský krídelník mal v stretnutí Európskej ligy proti Dinamu Záhreb za stavu 1:0 pre slovenského majstra sľubnú šancu, no zaváhal.

„Ak by som ju premenil, zápas by sa vyvíjal inak. A nemuseli sme prehrať,“ dodal reprezentant do 21 rokov. Neskrýval sklamanie a smútok.

Futbalisti Spartaka Trnava napokon prehrali na domácom štadióne s chorvátskym súperom 1:2.

„Chalani podali vynikajúci výkon. Takýto zápas si však nemôžeme nechať utiecť medzi prstami. Veľmi nás to mrzí. Dinamo bolo hrateľným súperom,“ dodal Jirka.

Dinamo strelilo rozhodujúci gól trinásť minút pred koncom zápasu.

„Zápasy v Európskej lige sú úplne iné ako v našej domácej súťaži. Súperi sú rýchlejší, lepší a technickejší. Každý hrá iným štýlom hry,“ opisoval Jirka.

Trnava má po troch zápasoch v skupinovej fáze Európskej ligy tri body, čo by pred začiatkom súťaže brala. Po konfrontáciách so súpermi však hráči Spartaka cítia, že mohli získať ešte viac.

„Je to veľké sklamanie. Nevyužili sme šancu a potom sme dostali dva zlepené góly,“ vravel šéf obrany Boris Godál.

Spartak musel hrať bez fanúšikov. Dôvodom bol trest od UEFA za spievanie chorálov po výhre nad Anderlechtom Brusel (1:0), ktoré obsahovali rasistický text.

„S podporou fanúšikov sa hrá inak, ten tlak na hráčov i rozhodcov by bol úplne iný. Potrebovali sme povzbudiť a pomôcť. Vieme, akí sú naši priaznivci fantastickí," vravel tréner Spartaka Radoslav Látal.

"Bohužiaľ, urobili sme chybu, kvôli jednej pesničke sme o nich prišli. Predpisy sú však nejako nastavené a musíme to rešpektovať. Mrzí nás to, pretože do Európskej ligy sme sa dostali x rokoch,“ dodal.