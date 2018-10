Brankár Trnavy o divákoch na zápase: Neviem, čo sú toto za pravidlá

Trnava prehrala s Dinamom Záhreb.

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava viedli 32 minút, no napokon nezískali ani bod s chorvátskym Dinamom Záhreb vo štvrtkovom stretnutí 3. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019.

V prvom polčase boli domáci aktívnejší, z čoho pramenil zásah Aliho Ghorbaniho v 32. min. Po polčasovej prestávke sa obraz hry zmenil a iniciatívu prevzali hráči Dinama.

Za zlepšený výkon boli odmenení gólmi Maria Gavranoviča v 64. min a Mislava Oršiča o trinásť minút neskôr.

Dinamo nechalo Trnavu hrať

Brankár FC Spartak Trnava Martin Chudý si myslí, že tím zo Záhrebu dovolil Trnave hrať svoju hru viac ako doterajší súperi v Európskej lige.

"Miestami sa viac zatiahli a nechali nás viac hrať. Majú dobrú defenzívu a radi hrajú na brejky. Prispela k tomu aj atmosféra bez divákov. Každopádne, Dinamo nás nechalo hrať viac ako predchádzajúce tímy.

Napríklad Fenerbahce nám nechávalo veľmi málo času, okamžite nás napádali, títo nás nechali, nech si v pokoji rozohráme," povedal bezprostredne po zápase Chudý.

Priznal, že hrať pred prázdnymi tribúnami nebola zábava. Zápas sa odohral bez divákov pre zákaz zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA). Dostupný bol iba sektor VIP, ktorí ovládli priaznivci hostí.

"Fanúšikovia by nám určite pomohli a dodali by nám energiu. Určite by to bolo iné. Paradoxne, Záhreb tu mal asi 200 priaznivcov, ktorí kričali. Neviem, čo sú to za pravidlá, že oni mali viac ľudí ako my.

Tým pádom bola atmosféra v prospech súpera. Keby sme mali plný štadión, možno by nám to pomohlo vyrovnať. Možno by sme boli viac ´vyhecovaní´ a koncentrovaní, viac by sme ´jazdili´ a možno by sme uhrali aspoň bod," zamyslel sa 29-ročný brankár.

Ešte sa pobijú o postup

Chudý verí, že Spartak mohol aspoň remizovať s chorvátskym šampiónom a zlepšiť si bilanciu v D-skupine EL:

"Sme radi, že máme po troch zápasoch na konte tri body. Škoda, že sme s Dinamom nezískali aspoň bod. Pri troche šťastia sa dalo bodovať, možno i zvíťaziť, najmä po prvom polčase, keď sme viedli.

Chýbala nám opäť trochu i šťastena. Mohli sme mať bodíkov viac, ale v skupine sme prvýkrát, takže si musíme vážiť aj tri body, ktoré máme. Takisto veríme, že ešte nejaké body nazbierame."

Spartak stále reálne môže pomýšľať aj na postup do ďalšej fázy druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

"V Záhrebe nás čaká veľmi ťažký zápas. Uvidíme, ako ho zvládneme. Takisto musíme počkať, ako sa vyvinie odveta medzi Fenerbahce a Anderlechtom. Šancu máme, ale potrebujeme bodovať. To, že po troch zápasoch stále 'žijeme', je iba dobré. Pobijeme sa o každý gól a bod a budeme radi, keď sa nám podarí postúpiť," dodal Chudý.

Godál videl hviezdičky

Kapitán futbalistov FC Spartak Trnava Boris Godál zostal v 28. min nehybne ležať na zemi po zrážke s jedným z protihráčov.

Okamžite mu prišli na pomoc lekári slovenského šampióna a po pár sekundách už kráčal po vlastných nohách za čiaru.

Po stretnutí priznal, že hoci nestratil vedomie a ani mu nezapadol jazyk, nešlo o nič príjemné.

"Dostal som lakťom do hlavy. Videl som hviezdičky a trochu sa mi kýve zub. Rozhodca to neodpískal, bolo to zvláštne. Našťastie to nebolo nič vážne. Erik Grendel si zrejme myslel, že mám zapadnutý jazyk a strčil mi prsty do hrdla, z čoho som sa skoro povracal," prezradil po prehre značne rozladený Godál.

Pred štartom skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019 by bol spokojný s tromi bodmi v troch zápasoch, teraz sa mu mália.

"Pred štartom by som to bral, ale vzhľadom na to, ako sa tie zápasy vyvíjali a ako sme hrali, by som bral o bodík viac," uzavrel niekdajší hráč AS Trenčín či poľského Zaglebia Lubin.