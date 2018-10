Nitru nečakane navštívil dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára. Prišiel za bratom

V Nitre možno absolvuje aj tréning.

26. okt 2018 o 9:00 SITA

NITRA. Na nečakanú návštevu do Nitry zamieril dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára - hokejista Kris Versteeg.

Primárne sa prišiel pozrieť na svojho mladšieho brata Mitcha, ktorý v Nitre pôsobí už tretiu sezónu.

Keďže pred niekoľkými dňami rozviazal kontrakt s ruským Avangardom Omsk, nie je vylúčené, že sa v Nitre zdrží a s klubom absolvuje aj tréning.

"Áno, Kris Versteeg prišiel do Nitry pozrieť brata. Je možné, že si s naším tímom aj zatrénuje. To mu bez problémov umožníme. Pre našich mladých hokejistov by to určite bola veľká škola, keby sa od neho mohli niečo priučiť na tréningu," povedal pre denník Šport prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

Versteegov brat Mitch (vľavo) pôsobí v HK Nitra. (zdroj: TASR)

Tridsaťdvaročný krídelník si momentálne hľadá nového zamestnávateľa a údajne medzi záujemcov o jeho služby patrí aj jediný slovenský účastník v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) HC Slovan Bratislava, ponuky má vraj aj zo zámoria.

Za Omsk odohral iba 11 zápasov so ziskom 5 bodov (3+2). Versteeg v minulosti absolvoval v NHL 736 zápasov so ziskom 406 bodov za 167 gólov a 239 asistencií.

V profilige si obliekal dresy Calgary, Los Angeles, Caroliny, Chicaga, Floridy, Philadelphie a Toronta. Zo zisku Stanleyho pohára sa tešil v rokoch 2010 a 2015 s Chicagom.