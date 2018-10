Považanec dal v Európskej lige ďalší gól. Mohol aj rozhodnúť

Jablonec doma remizoval s Astanou.

26. okt 2018 o 9:48 SITA

JABLONEC. České futbalové kluby nenašli vo štvrtkových stretnutiach 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019 premožiteľov.

Pražská Slavia získala v snahe naplniť postupové ambície v C-skupine dôležité tri body na ihrisku FC Kodaň (1:0) a FK Jablonec druhýkrát zabodoval v rámci K-skupiny, keď na svojom trávniku remizoval s FC Astana 1:1.

Veľký podiel na nerozhodnom výsledku má slovenský stredopoliar Jakub Považanec, ktorý už v úvode strelil vedúci gól svojho tímu a po zmene strán mohol pridať aj druhý presný zásah.

"Je to škoda, chceli sme zvíťaziť. Bod síce berieme, ale predsa len je to pre nás málo. Mali sme na viac aj z hľadiska toho, že sme sa rýchlo ujali vedenia a začali sme úplne inak ako s Dynamom Kyjev, keď sme dostali rýchle dva góly. O náskok sme, žiaľ, po našej chybe prišli," uviedol Považanec v rozhovore pre server iDnes.cz.

Už takmer oslavoval

Dvadsaťsedemročný stredopoliar je momentálne v dobrej forme a darí sa mu strelecky.

Vo štvrtok bol "ťahúňom" ofenzívy mužstva trénera Petra Radu, pričom nadviazal na svoje dva góly z víkendového ligového vystúpenia na pôde Příbramu.

Už v 4. min po prieniku Holeša na pravej strane sa odrazila lopta od obrancu súpera k Považancovi, ktorý pohotovo zakončil - 1:0.

V 63. min dostal 27-ročný Slovák prihrávku do šestnástky, namieril k žrdi, ale Astanu podržal skvelým zákrokom brankár Erič, ktorý stačil loptu reflexívne vykopnúť na roh.

"Už som takmer oslavoval, škoda. Videl som brankára, že stojí v strede bránky, tak som sa to snažil dať na prvú žrď. On to však, žiaľ, dobre vykryl," vrátil sa pre iDnes.cz k dôležitému okamihu Považanec.

Jablonec ešte má šancu

Jablonec je po polovici bojov v K-skupine štvrtý so ziskom dvoch bodov a trojbodovým odstupom na Astanu na líderskej pozícii.

"Kyjev vyhral v Rennes, preto je dvojnásobná škoda, že sme nad Astanou nezvíťazili. Skupina by bola ešte viac zamotaná. Teraz nás čaká veľmi dôležitý duel práve v Astane.

Keď sa nám podarí vyhrať, alebo aspoň bodovať, tak ešte stále budeme mať nádej na prípadný postup," tvrdí banskobystrický rodák, ktorý absolvoval vo štvrtok celý zápas.

Zápas hodnotí hráč Jablonca Tomáš Hübschman