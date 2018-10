Košice odplatili Popradu prehru na domácom ľade, Nitra opäť nebodovala

Sumár piatkových zápasov hokejovej Tipsport ligy 2018/2019.

26. okt 2018 o 21:28 SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali 4:1 MAC Budapešť v piatkovom stretnutí 16. kola Tipsport ligy.

Liptáci išli vo svojom prechodnom domove v Spišskej Novej Vsi za troma bodmi od úvodu, prvú tretinu vyhrali 2:0 po góloch Jakuba Nemca a Adama Nechaja.

Lenže v druhej tretine utiekol domácim obrancom Chris Langkow a vrátil maďarský tím do hry. Pokoj do záveru zápasu pre Liptovský Mikuláš zabezpečil obranca Samuel Fereta, ktorý presne trafil strelou od modrej čiary.

V závere ešte pridal poistku Marek Uram. Liptáci ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru.

Nitre sa opäť nepodarilo bodovať

Hokejisti Dukly Trenčín zdolali Nitru 2:1 v piatkovom stretnutí 16. kola Tipsport ligy. Pred vyše štvortisícovkou divákov začali padať góly až v druhej polovici zápasu.

Úvodný strelil v 36. min domáci Milan Bartovič, druhý pridal v 48. min v presilovej hre Peter Sojčík. Hostia ešte zabojovali, keď v 48. min znížil Judd Blackwater, no vyrovnať sa im nepodarilo. Nitrania nebodovali už v treťom stretnutí v sérii.

Hlasy po zápase Peter Oremus, tréner Trenčína: "Diváci videli dobrý zápas. Z víťazstva sa tešíme a veľmi si ho vážime. Poraziť Nitru nie je jednoduché a vždy nás posúva dopredu." Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "S jedným gólom sa ťažko vyhráva. Dnes sme sa Dukle vyrovnali. Zápas bol bojovný, veľa sa korčuľovalo. Prehrali sme už tretí zápas v rade a potrebujeme sa chytiť. Teraz nás čaká viac zápasov na ľade súpera. Nasadenie hráčov bolo dobré, ale na body nestačilo."

Košická odplata v Poprade

Košickí hokejisti zvíťazili v Poprade 5:2 v piatkovom súboji 16. kola Tipsport ligy a priebežne sa ocitli o 1 bod pred Zvolenčanmi na čele tabuľky slovenskej najvyššej súťaže.

Vo východniarskom derby viedli domáci po prvej tretine 2:0, keď sa v rozpätí necelých troch minút strelecky presadili Patrik Koyš a Samuel Takáč.

V druhej tretine prišlo košické vyrovnanie zásluhou Tomáša Klímu a Evana Brophea. Pôsobivý obrat dovŕšili hostia v tretej desaťminútovke, keď od 46. do 53. min strelili góly Tomáš Hričina, Petr Kafka a Marcel Haščák.

Dva góly strelili Košičania v presilovkách a ďalšie dva pridali v oslabení. Košičania odplatili Popradčanom prehru 0:1 z domáceho ľadu z úvodu súťažného ročníka.

Bystrica si poradila so Žilinou

Hráči majstrovskej Banskej Bystrice v piatkovom zápase zdolali Žilinu 2:1.

Skóre otvoril v 7. min Eric Selleck. Na druhý presný zásah si diváci museli počkať až do záveru druhej tretiny, v 38. min sa presadil Guillaume Asselin.

Žlto-zelení sa ešte vrátili do zápasu, keď v 43. min Lukáš Hvila dorazil svoju vlastnú strelu do bránky Samuela Baroša. No vyrovnať sa im už nepodarilo a v tabuľke zostávajú zo slovenských tímov najslabší.

Zvolen je na veľkej víťaznej vlne

Hokejisti Zvolena aj naďalej pokračujú vo víťaznom ťažení Tisport ligou, po víťazstve 4:2 na ľade Nových Zámkov v piatkovom stretnutí 16. kola majú už jedenásty triumf v sérii.

Domáci po prvej tretine viedli, keď v presilovke skóroval obranca Peter Ordzovenský.

Zvolenčania obrátili duel vo svoj prospech v druhej časti hry gólmi Samuela Petráša a Petra Šišovského.

Novozámčania vyrovnali opäť gólom v početnej výhode, o ktorý sa postaral Patrick Kudla, no líder súťaže v záverečnej päťminútovke rozhodol po zásahoch Samuela Petráša a Petra Zuzina.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 16. kolo - piatok:

MHk 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť (Maď.) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Góly: 12. J. Nemec (Uhrík), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. M. Uram - 31. C. Langkow



Vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský 10 min za bitku - Garát 10 min za bitku, Burt 10 min za napádanie rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Kalina - Durmis, Kacej, 328 divákov - hralo sa v Spišskej Novej Vsi.

Zostavy:

L. Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec - Róbert Huna, Richard Huna, Nechaj - J. Sukeľ, Oško, M. Uram - Piatka, Tamáši, Heikkilä - L. Žiak, Uhrík, A. Lištiak .

Budapešť: Bálizs - Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Kreisz - Bodó, C. Langkow, Orban - Dansereau, J. Brown, Klempa - Szabad , Terbócs, Odnoga - Szigeti, Majoross

HK Poprad - HC Košice 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

Góly: 4. P. Koyš (Salija, Abdul), 7. S. Takáč (D. Brejčák) - 22. T. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Marcel Haščák), 46. Hričina (Netík, R. Žitný), 50. Kafka (T. Klíma), 53. Marcel Haščák (Pulli, R. Žitný)

Vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Kókai, M. Novák - Gegáň, Pálkövi, 1906 divákov

Zostavy:

Poprad: Gračnar - D. Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, L. Kozák, Erving, Š. Fabian - R. Václav, Mlynarovič, S. Takáč - P. Koyš, Zagrapan, Abdul - D. Bondra, Heizer, P. Svitana - Macík, L. Paukovček, Belluš

Košice: Škorvánek - Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák - L. Nagy, Brophey, Marcel Haščák - Kafka, Suja, Netík - Šoltés, Galamboš, Spilar - R. Žitný, T. Klíma, Hričina

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) - 48. Blackwater (Rácz),

Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Müllner - Valo, Výleta, 4126 divákov

Zostavy:

Trenčín: M. Valent - Luža, Rýgl, Holenda, L. Bohunický, Frühauf, L. Kovář, Niko, Marek Hudec, - Sádecký, Sojčík, Radivojevič - M. Hecl, Ölvecký, Bartovič - Ján Pardavý ml., Bližňák, T. Varga - Špankovič, J. Švec, D. Hudec

Nitra: Šimboch - Rácz, Mezei, Morrison, Morrison, Rais, Miroslav Pupák, A. Sloboda, Korím - Blackwater, Marek Slovák, Lantoši - S. Buček, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, D. Richard - J. Majdan, Čaládi, L. Hrušík, - J. Šiška

HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 7. Selleck (Asselin, K. Sloboda), 38. Asselin (Faille, Selleck) - 43. Hvila

Vylúčení: 5 4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Babic, Snášel - Šoltés, Soltész, 2344 divákov

Zostavy:

Banská Bystrica: Samuel Baroš - B. Marshall, B. Miller, K. Sloboda, V. Mihálik, Kubka, I. Ďatelinka, M. Nemčík - Asselin, Faille, Selleck - J. Sýkora, Higgs, T. Török - Kabáč, Češík, Gabor - Bartánus, Buc, Lichanec - R. Varga

Žilina: M. Mikoláš - Bagin, Kučný, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej - Milý, Podešva, Bárta - Rudolf Huna, Surovka, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Danielčák, Dominik Rehák, Hrazdíra

MHC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Góly: 12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (R. Hruška, Andersons) - 25. S. Petráš (D. Růžička, A. Drgoň) , 34. Šišovský (D. Růžička, Lušňák), 55. S. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár (Michal Chovan)

Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Goga - Synek, Tvrdoň, 2165 divákov

Zostavy:

Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, M. Novák, Henderson, Hatala - Pospíšil, R. Hruška, Štrauch - H. Ručkay, A. Zbořil, J. Jurík - Nejezchleb, T. Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, Bajtek

Zvolen: Skapski - Ulrych, Vandane, D. Růžička, Zeleňák, Poyhonen, A. Drgoň - Handlovský, Špirko, Vandas - Šišovský, M. Halama, Lušňák - P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan - P. Halama, S. Petráš, Andrisík