Wozniacka trpí poruchami imunity, zistila to už pred US Open

Dánskej tenistke diagnostikovali reumatoidnú artritídu.

26. okt 2018 o 23:04 SITA

BRATISLAVA. Dánska tenistka Caroline Wozniacka trpí poruchami imunitného systému.

Reumatoidnú artritídu jej diagnostikovali ešte pred tohtoročným turnajom na US Open v New Yorku. Bývalá svetová jednotka a súčasná trojka systému WTA to potvrdila po svojom predčasnom konci na šampionáte WTA v Singapure, kde neobhájila vlaňajší triumf.

Choroba sa prejavuje aj opuchom svalov a kĺbov, ale pri včasnom diagnostikovaní sa dá liečiť.

"Spočiatku to bol šok. Považovala som sa za fyzicky veľmi zdatnú hráčku a zrazu toto. Našťastie, poznám svoje telo veľmi dobre a vedela som, že niečo s ním nie je v poriadku. Som na seba hrdá, že som s tým začala bojovať a zostala som pozitívna. Dá sa s tým žiť," uviedla Caroline Wozniacka na webe WTA.

Po predčasnej rozlúčke už po základnej skupine v Singapure úradujúca šampiónka Australian Open ukončila sezónu 2018.

"Som rada, že to už mám za sebou. Teraz si musím vypracovať plán, ako budem ďalej postupovať v boji s chorobou, aby som sa v budúcnosti cítila lepšie. Súčasná medicína dokáže zázraky, takže sa nebojím," dodala C. Wozniacka.