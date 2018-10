Mizéria Trenčína pokračuje, v lige prehral už piaty zápas za sebou

Hlasy po stretnutí:

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Mali sme výborný vstup do stretnutia, celé mužstvo hralo aktívne, vysoko napádalo a z toho pramenili aj naše šance. V prvom polčase chlapci mali viaceré príležitosti na skórovanie, žiaľ, zostali nevyužité. Možno to však bolo aj na niečo dobré. V prvej polovici zápasu vedieme, potom v druhom polčase máme veľký problém. Po prestávke súper pridal, ale nevypracoval si vyloženú šancu."

Vladimír Cifranič, asistent trénera Trenčína: "Vedeli sme, že nás čaká náročný zápas. Ružomberok má svoju kvalitu a je silný najmä v domácom prostredí. To potvrdil aj v prvom polčase, keď hral aktívne a vytvoril si aj viacero šancí. V druhom polčase sme sa zlepšili, vyrovnali sme hru, ale do čistej šance sme sa nedostali. Domáci dali gól, my sme neskórovali, preto vyhrali zaslúžene."