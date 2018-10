Hrbatý i Kližan si želajú domáci zápas s Kanadou, na antuke a pred plným hľadiskom

Kapitánovi Hrbatému sa po návrate do svetovej skupiny splnil sen.

BRATISLAVA. Kapitánovi slovenského daviscupového tímu sa po návrate do svetovej skupiny splnil sen.

Dominik Hrbatý však už myslí na kvalifikáciu o postup na finálový turnaj zreformovanej tenisovej súťaže. Šéf slovenskej lavičky verí, že jeho zverenci majú na to, aby sa prebojovali do Madridu, kde bude 18 tímov v novembri 2019 bojovať o Davisov pohár.

Máme na postup

Slováci 1.-2. februára privítajú Kanadu alebo pocestujú do Kazachstanu. O ich súperovi rozhodne v utorok žreb v londýnskej centrále ITF.

"Kanada je veľmi ťažký súper pokiaľ ide o hráčov. Na druhej strane Miloš Raonič s Denisom Shapovalovom nie sú čistokrvní antukári, sú to chalani odrastení na halách a betónoch.

Ak by sme hrali doma s Kanaďanmi, určite by to zaplnilo NTC, pretože takéto mená v Bratislave už dlho neboli. Kazachstan je papierovo slabší súper, no hrali by sme vonku a nebolo by to jednoduché.

Domáci by asi zvolili rýchly hard. Myslím si však, že máme na to, aby sme zdolali oboch súperov a postúpili na finálový turnaj," uviedol pre TASR Hrbatý.

Začína to pripomínať staré časy

Slovenský mužský tenis zaznamenal v tomto roku progres, čo sa odzrkadlilo aj v Davisovom pohári.

"Po dlhom čase máme v prvej svetovej stovke troch hráčov - Martina Kližana, Lukáša Lacka a Jozefa Kovalíka. Začína to pripomínať časy, keď sa Slovensku v Davis Cupe darilo.

Postup do svetovej skupiny môže byť veľkou motiváciou pre deti i tenistov, aby pridali a dostali sa vo svetovom rebríčku ATP ešte vyššie. Je to veľmi pozitívny impulz, z ktorého môže Slovensko žiť ešte minimálne ďalšie tri-štyri roky."

Kližana, ktorý bol hlavným strojcom triumfu nad Bieloruskom, nadchla divácka kulisa v NTC.

Najlepší slovenský singlista je presvedčený o tom, že na Kanadu by prišlo ešte viac fanúšikov. "Bolo by to plus, keby sme hrali opäť doma. Na zápase by mohla byť ešte lepšia atmosféra ako v stretnutí s Bielorusmi a plný dom. Mojím želaním je, aby sme hrali s Kanadou doma na antuke. Dúfam, že sa mi splní."