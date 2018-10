Skvelý Kližan vrátil Slovensko do svetovej elity

Slováci po víťazstve nad Bielorusmi čakajú na súpera vo svetovej skupine.

28. okt 2018 o 13:12 Ondrej Gajdoš

BRATISLAVA. Toľko emócií ako v sobotu večer po daviscupovej výhre Slovenska nad Bieloruskom 3:1 nezažilo bratislavské Národné tenisové centrum vari od pamätného finále domáceho tímu v roku 2005 s Chorvátskom (2:3).

Hoci tentoraz išlo „len“ o postup z euro-africkej zóny do svetovej skupiny.

Víťazstvo nad Bieloruskom znamená, že slovenskí tenisti si v budúcej sezóne po dlhých trinástich rokoch opäť zahrajú medzi svetovou elitou a budú môcť bojovať o veľký strieborný pohár.

Najvýraznejšiu zásluhu na tom má slovenská jednotka Martin Kližan, ktorý sa podieľal na všetkých troch bodoch. On sám však najviac vyzdvihol súdržný kolektív a obrovskú energiu od divákov.

Kližan nič krajšie nepoznal

Ľavák Kližan hrá v Davisovom pohári od roku 2007, zažil v ňom horšie aj lepšie chvíle, no zápas s Bieloruskom považuje za vrchol svojej doterajšej kariéry. A to vyhral aj šesť turnajov ATP vrátane veľkých päťstoviek v Rotterdame a Hamburgu.

„Všetci v tíme sme sa usilovali o tento úspech. Cítil som to vo svojom tele, keď som bol na kurte,“ povedal 29-ročný tenista, ktorý zápasu o postup do svetovej skupiny podriadil všetko.

S plnou koncentráciou išiel v piatok na duel s neznámym juniorom Alexandrom Zgirovským a získal prvý bod. Za stavu 1:1 zobral v sobotu na svoje plecia veľkú zodpovednosť, nastúpil najprv vo štvorhre a po 30-minútovom oddychu aj vo dvojhre proti Jegorovi Gerasimovovi.

„Bolo otázne, či sa mám stopercentne pripraviť na dvojhru a ísť do sobotňajšieho programu s tým, že by sa prípadne rozhodovalo v záverečnom singli, v ktorom by nastúpil Noro Gombos alebo Filip Horanský,“ priblížil Kližan situáciu pred druhým dňom.

„Nakoniec sme sa rozhodli, že nastúpim vo štvorhre aj v dvojhre s tým, že z dvoch zápasov sa vynasnažím získať bod. Dopadlo to tak, že ich máme obidva. Lepšie sa to nemohlo skončiť. Úžasné publikum mi dodávalo sily, necítil som žiadnu únavu.“

Kližan so skúseným Filipom Poláškom zdolali v dramatickej štvorhre dvojicu Max Mirnyj – Andrej Vasilevskij, keď obrátili vývoj po prehranom prvom sete. O Mirnom je známe, že bol vo štvorhre niekdajšou svetovou jednotkou.

Potom už Kližan umnou hrou s delovým forhendom nedal Gerasimovovi šancu a po premenenom mečbale sa s celým tímom tešil z víťazstva aj z postupu.

„Keď sme od radosti v klbku ležali na antuke, to bolo najkrajšie, čo som v tenise zažil,“ vravel hrdina víkendového stretnutia.

Hrbatý: Je to viac ako finále

Bývalý úspešný reprezentant Dominik Hrbatý prevzal tohto roku kapitánske žezlo v daviscupovom tíme po Miloslavovi Mečířovi a hneď si dal za cieľ návrat do svetovej skupiny.

Prvý krok mu nevyšiel, Slovensko v aprílovom zápase v NTC podľahlo Bosne a Hercegovine 2:3. Dva body Kližana vo dvojhrách nestačili. Vtedy sa kapitán ešte neodvážil zaradiť svojho najlepšieho hráča aj do štvorhry.

Slovenskému tímu pomohla letná reforma Davisovho pohára, v súboji s Bieloruskom sa tak namiesto o záchranu v I. skupine euro-africkej zóny hralo o postup do svetovej skupiny.

„Áno, mali sme aj šťastie, ale lepší majú šťastie. Naši chlapci ho hľadali,“ skonštatoval spokojný kapitán Hrbatý. V novej funkcii vynaložil pre úspech veľké úsilie, z individualít vytvoril silnú partiu.

Ako Kližanov osobný tréner ho po roku z druhej stovky svetového rebríčka dostal opäť do najlepšej svetovej päťdesiatky. Vplýval aj na jeho charakter a nadchol ho pre účinkovanie v Davis Cupe.

„Martin v zápase s Bieloruskom potvrdil, že je rozdielovým hráčom,“ vyzdvihol kapitán tímovú jednotku. „Mentálne dozrel, má obrovský potenciál. Povedal som mu, že ho ešte ani zďaleka nevyužil. Takto by mal hrávať pravidelne na turnajoch. Mať takého hráča v Davis Cupe je skvelé, dá sa na neho spoľahnúť.“

Hrbatý bol v roku 2005 strojcom postupu Slovenska do finále, v zápase s Chorvátskom vyhral obidve svoje dvojhry. No chýbal tretí bod. Vtedy po zápase smútil.

Teraz mu po stretnutí s Bieloruskom stekali po tvári slzy radosti. „Tento úspech je pre mňa možno viac ako finále z roku 2005," vyhlásil.

Líder si želá Kanadu

Na utorňajšom žrebovaní v londýnskom sídle Medzinárodnej tenisovej federácie sa Slováci dozvedia, s kým budú hrať vo februári 2019 v kvalifikácii o postup na finálový turnaj v Madride. Buď privítajú Kanadu, alebo pocestujú do Kazachstanu.

„Kanada s Milošom Raoničom a Denisom Shapovalovom by bola veľmi ťažkým súperom, ale na druhej strane nie sú to čistokrvní antukári – vyrastali na kurtoch s tvrdým povrchom. Mali by sme výhodu domáceho prostredia aj voľby dvorca,“ uvažoval Hrbatý o ďalšom súperovi.

„Kazachstan s Michailom Kukuškinom je papierovo slabším súperom, no hrali by sme vonku a nebolo by to jednoduché. Domáci by zrejme zvolili rýchly povrch. Myslím si, že máme na to, aby sme zdolali obidva tímy a postúpili na finálový turnaj,“ dodal Hrbatý.

Kližan by si želal Kanadu pred zaplneným hľadiskom NTC.