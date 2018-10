Tréner Moniz v Trenčíne končí: Moja explozívna povaha klubu škodí

Holandský kouč skončil na vlastnú žiadosť po zápase s Ružomberkom.

28. okt 2018 o 14:37 TASR

TRENČÍN. Holandský futbalový tréner Ricardo Moniz skončil ako tréner AS Trenčín.

Stalo sa tak na jeho vlastnú žiadosť. Vedenie klubu poverilo vedením mužstva doterajšieho asistenta trénera Vladimíra Cifraniča. V pozícii asistentov zostávajú Juraj Ančic, Gideon van der Wee a Tomáš Belic.

V nedeľu o tom informoval oficiálny web AS.

Kameňom úrazu je povaha

"S Trenčínom som zažil skvelých pár mesiacov. Klub som spoznal počas jari. Pozorne som sledoval jeho cestu, ktorá vyústila skvelým triumfom vo finále play off o postup do Európskej ligy.

Následne som už ako tréner zažil skvelý vstup do sezóny a inšpiratívne účinkovanie v Európskej lige. Stalo sa tak aj vďaka podpore mojich kolegov v realizačnom tíme.

Po zápase v Ružomberku som sa však rozhodol skončiť ako tréner AS Trenčín. Je to na moju vlastnú žiadosť. Cítim, že klub vďaka mojej explozívnej povahe trpí. Viackrát som povedal, že táto liga na to nie je pripravená, hoci po športovej stránke má skutočne zaujímavú úroveň.

Ak mám byť ja prekážkou k úspechom a víťazstvám AS, musím ísť z cesty. Úspechy klubu sú pre mňa dôležitejšie ako moja osoba. Z celého srdca a s veľkým rešpektom prajem chlapcom a pánovi Lingovi veľa úspechov," povedal Ricardo Moniz.

"Som veľmi rád, že môj realizačný tím bude pokračovať v začatej práci," dodal.

Trenčianska smola

Trenčania v lige ťahajú nepríjemnú sériu piatich prehier. V tabuľke im patrí 5. miesto.V stredu 24. októbra vypadli v 5. kole Slovenského pohára Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Skalice 1:2.

Moniz je v aktuálnej sezóne FL už treťou "obeťou" na poste hlavného trénera. Pred Trenčanmi pristúpili k zmene na tomto poste v Senici. Po 2. kole sa Holanďan Ton Caanen presunul do organizačnej štruktúry klubu a post trénera prevzal 39-ročný Portugalčan Frederico Ricardo.

Po 7. kole sa udiala zmena aj v Seredi, na lavičke nováčika skončil Michal Gašparík a hlavným koučom sa stal bývalý reprezentačný brankár Československa Karel Stromšík.