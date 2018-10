Trnava stratila v Moravciach tri body v nadstavenom čase, rozhodla penalta

Hlasy po zápase

Juraj Jarábek, tréner ViOn-u: "Dnes musím chalanov pochváliť. V poli hráme dobre, ale v šestnástke súpera to stále nie je ono. Keď sme dostali gól z penalty, myslel som, že je koniec. Nakoniec prišla situácia v nadstavenom čase a získali sme aspoň bod, hoci som pred stretnutím pomýšľal aj na tri."

Radoslav Látal, tréner Trnavy: "Z našej strany to nebol optimálny výkon. V prvých dvadsiatich minútach sme nestíhali, potom sme to presunuli na troch obrancov. Po zmene strán to bolo podobné, podarilo sa nám však vsietiť gól. Ale v poslednej minúte sme opäť inkasovali, čo sa nám nestalo prvýkrát."