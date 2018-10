Duel Žiliny s Trenčínom rozhodol jediný nájazd, Poprad zastavil víťazné ťaženie Zvolena

Nadpis šedého boxu

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Musím poďakovať chalanom za výborný výkon, aj keď sme prehrali. Dali do hry všetko, dve tretiny sme boli lepším tímom, no bohužiaľ sme nedali góly. Rozhodol asi moment, keď sme hrali presilovky päť na tri, inkasovali sme, mohli sme gól streliť my a navýšiť skóre. Bohužiaľ, aj takéto zápasy sú, no ideme ďalej. Našu prerušenú víťaznú sériu neriešim, Poprad je kvalitný tím, hral veľmi dobre zozadu, z protiútokov nám utekal a dával góly. V druhej tretine sme trochu prestali hrať náš hokej, no tá celá séria bola parádna a potešila."

František Štolc, asistent trénera Popradu: "Sme veľmi spokojní s výsledkom, pretože zo Zvolena sa ľahko body nenosia. Síce sme mali zlý začiatok, dostali sme sa pod tlak, ale ustáli sme to a z presilovky strelili gól. Zvolen síce otočil skóre, no my sme sa nevzdávali, aj nejaké šťastné góly nám pomohli a záver sme už ubojovali."

Peter Šišovský , strelec jedného gólu Zvolena: "Určite nás to po tej úspešnej sérii mrzí. Bol to hokej, v ktorom padlo veľa divných gólov, škoda, že viac do naše bránky, no aj taký býva hokej. Asi nám ten súper z Popradu nesedí, prehrali sme aj predtým, dúfam, že ho nechytíme do play off. Boli sme však lepší, no nie vždy to ide podľa predstáv. Tlak v tretej tretine sme mali veľký, chýbalo však aj šťastie, asi nám to dnes nebolo súdené."

Marek Zagrapan, autor víťazného gólu Popradu: "Bolo to ubojované, vedeli sme o tom, že Zvolen má dobré mužstvo a našli sme si cestičku ako zobrať tri body. Boli sme trpezliví, pretrhli sme sériu súpera, veľmi sme chceli uspieť. Ja som si pri mojom góle všimol, že brankár je vonku a snažil som sa puk dostať do bránkoviska, aby z toho bola mela. Puk som videl, brankárovi zostal pod nohou a ako sa otáčal, vrazil si ho sám do bránky."