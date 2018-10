Hamilton získal piaty titul: Nevyhral som dnes, ale počas sezóny

Hlasy po závode

Lewis Hamilton, 5-násobný majster sveta: "Boli to zvláštne preteky. V prvom rade ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí robia z pretekov v Mexiku špeciálnu Veľkú cenu. Titul som nevyhral dnes, ale počas celej sezóny. Bola to tvrdá drina, ktorú som zvládol vďaka sponzorom, skvelému tímu aj fanúšikom. Dnes to však boli pre nás hrozné preteky. Mal som dobrý štart, razil som si svoju cestu, no ani neviem, čo sa potom stalo. Obaja (s Valtteri Bottasom) sme sa trápili, no napokon mám aj dôvod na radosť."

Max Verstappen, víťaz: "Dôležitý bol štart. Dnes som bol veľmi odhodlaní, takisto bolo výborne pripravené aj auto. Je to smola, že sme stratili Daniela (Ricciarda), bolo by určite krásne mať dve autá na pódium. Inak to však boli pre nás celkom dobré preteky.

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Nebol to pre nás ľahký deň. Lewisovi gratulujem k titulu, má ho zaslúžene. Musíme to akceptovať."

Kimi Räikkönen, 3. miesto: "Dnes to bolo celkom dobré, ale vždy chceme viac."