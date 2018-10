Košice pred skvelou návštevou prehrali v Trenčíne, Bystrica v derby zdolala Zvolen

Hlasy po stretnutí:

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Košice boli dve tretiny o niečo lepšie. My sme do zápasu nevstúpili ideálne. Nevytvorili sme si dostatočný tlak. Z jedného brejku padol prvý gól zápasu. V druhej tretine sme prehrali veľa osobných súbojov, občas sme boli pod tlakom. Chceli sme dosiahnuť pre divákov víťazstvo. Chalani boli v poslednej tretine obetaví a bojovní. Húževnatosťou sme zápas dotiahli do víťazného konca a výhru si cením."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Veľmi ťažko sa mi zápas hodnotí. Trenčín dokázal, že stretnutie sa hrá šesťdesiat minút. My sme opäť zlyhali v závere zápasu. To sa nám stalo už niekoľkokrát. Nerobím to rád, ale Laco Nagy nám nebude vyhrávať zápasy sám. Ak sa k nemu niekto nepridá, nebude to dobré. To by si mali niektoré naše hviezdy uvedomiť. Pohár už pretiekol a tí, čo mali potiahnuť celý tím, sklamali. Polovicu zápasu sme mali hru pod kontrolou. Po prvom inkasovanom góle sme sa rozklepali."