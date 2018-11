Quick absolvoval operáciu kolena. Keď sa to stalo naposledy, Budaj hviezdil

Peter Budaj sa na čas vracia do prvého tímu LA.

1. nov 2018 o 10:11 SITA

LOS ANGELES. Brankár Los Angeles Jonathan Quick absolvoval operáciu kolena a na neurčito vypadol zo súťažného kolotoča zámorskej NHL. Quickovi zreparovali chirurgovia poškodený meniskus.

Tridsaťdvaročný brankár v tejto sezóne odchytal dosiaľ štyri stretnutia s nulou v kolónke víťazstiev a priemerom 4,55 inkasovaného gólu.

Quick nič nezanedbal

Už predtým nútene vynechal päť zápasov pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré si privodil 6. októbra počas tréningu.

"Zranenia sú súčasťou života, viac k tomu neviem povedať. Nemyslím si, že by Quick urobil niečo zle, práve naopak.

Bol vo všetkom dôsledný a napriek tomu sa zranil. Takéto veci sa stávajú a treba sa s nimi vyrovnať," povedal podľa nhl.com tréner Kings John Stevens.

Počas absencie brankárskej jednotky je v prvom tíme Los Angeles slovenský gólman Peter Budaj, ktorý tvorí tandem s Jackom Campbellom.

Podľa pozorovateľov bude 26-ročný Campbell jednotkou (dosiaľ bilancia 3 víťazstva, 4 prehry a priemer 2,72 gólu) a chrbát by mu mal kryť 36-ročný Budaj, ktorý začal sezónu v záložnom tíme Ontario Reign v AHL.

Déja vu

Americké médiá pripomínajú, že tím Los Angeles Kings sa ocitol v takmer identickej situácii ako pred dvoma rokmi. Vtedy sa Quick dlhodobo zranil hneď v prvom súťažnom zápase sezóny a Budaj sa predstavil v dovedna 53 zápasoch s bilanciou 27 víťazstiev a 7 shutoutov.

"Je to tak trochu situácia v štýle déjá vu pre Kings. Aj pred dvoma rokmi sa Quick zranil a kým sa vrátil na ľad, Budaj skvelým spôsobom ťahal Los Angeles d play-off.

Napokon sa im to tesne nepodarilo. Budaja neskôr vo februári 2017 klub vymenil do Tampy Bay, ale v júni 2018 sa vrátil do organizácie Kings," napísal portál theathletic.com.