Futbalista Nitry ukončil profesionálnu kariéru. Má pritom iba 22 rokov

Dôvodom sú zdravotné problémy.

2. nov 2018 o 7:05 SITA

NITRA. Slovenský futbalista René Kotrík ako 22-ročný ukončil profesionálnu kariéru. Dôvodom tohto kroku talentovaného stredopoliara FC Nitra sú zdravotné problémy s kolenom.

Rodák z Bojníc zatiaľ neriešil situáciu operačným zákrokom, v budúcnosti sa mu možno nevyhne.

Bývalý mládežnícky reprezentant

"Jednoduché rozhodnutie to nebolo. Problémy s kolenom však trvali už dlhšie, dva či tri roky," opísal Kotrík pre klubový web.

"Raz to bolo horšie, raz lepšie, no keď som prišiel na to, že už to nepôjde, prišiel som za trénerom a poprosil ho, aby mi pomohol, že by som chcel rozviazať zmluvu a chcel sa v živote uberať trošku iným smerom,“ pokračoval.

“ Bude sa mi cnieť za touto partiou, boli sme výborný kolektív. Chalani mi budú možno chýbať viac ako samotný futbal. „ René Kotrík

"Uvidíme, ako koleno zareaguje, keď budem oddychovať," doplnil.

Niekdajší mládežnícky reprezentant Slovenska ešte netuší, čomu sa bude venovať. "Chcem nájsť niečo, čo ma bude baviť a napĺňať,“ uviedol absolvent stredoškolského štúdia v odbore manažment cestovného ruchu.

"Cestovanie ma baví, ale v súvislosti s tým manažmentom veľmi nie. Určite však bude prvoradá práca. A možno si popri nej zahrám futbal, ale, samozrejme, už nie na profesionálnej úrovni. Všetko však závisí od toho, čo mi dovolí zdravotný stav," dodal.

Viac ako futbal mu bude chýbať kolektív

Za A-tím Nitry nastupoval takmer 190 centimetrov vysoký stredopoliar od leta 2013.

"Najradšej sa v myšlienkach budem vracať k pekným momentom v súvislosti s víťazstvami, ako sme oslavovali, keď sme postúpili s Nitrou do Fortuna ligy," zaspomínal si.

"Bude sa mi cnieť za touto partiou, boli sme výborný kolektív. Chalani mi budú možno chýbať viac ako samotný futbal," pokračoval Kotrík, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral 41 duelov a strelil jeden gól.

V tejto ligovej sezóne sa dostal na trávnik v siedmich stretnutiach. "Na nitriansky futbal nezanevriem. Budem sa snažiť prísť chalanov podporiť na zápasy aj osobne, dodal.