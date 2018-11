Dve noci plakala. Slováci namiesto medailistky z ME nominovali na MS juniorku

Situáciu budú riešiť až po šampionáte.

2. nov 2018

BANSKÁ BYSTRICA. Bronzová medailistka z májových majstrovstiev Európy v karate Dorota Balciarová sa nedostala do nominácie na majstrovstvá sveta, ktoré od 6. novembra hostí španielsky Madrid.

V disciplíne kata žien bude Slovensko reprezentovať Ema Brázdová.

Rozhodla o tom komisia trénerov štátnej reprezentácie Slovenského zväzu karate, čo sa nepáči Balciarovej zamestnávateľovi - Vojenskému športovému centru (VŠC) Dukla Banská Bystrica.

Pravidlá nie sú dopredu jasné

"Veľmi nás to prekvapilo. Zobralo to aj samotnú športovkyňu, bol to pre ňu šok, aj si zo dve noci poplakala," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii dôvody neúčasti Balciarovej na MS riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík.

"Dozvedela sa to z webovej stránky Slovenského zväzu karate, nedošlo k žiadnej konzultácii. O jej nenominácii rozhodli reprezentační tréneri na zasadnutí,“ pokračoval.

"Poslali sme na Slovenský zväz karate otázku a zistili, že nie sú dopredu dané jasné kritéria. Naši karatisti nevedeli, ako sa bude robiť nominácia na majstrovstvá sveta," priznal.

"Balciarová bola dlhodobo v ratingu najvyššie postavená slovenská karatistka, plne sa sústreďovala na majstrovstvá sveta a ani len netušila, že nemôže byť nominovaná," poznamenal Benčík.

"V tomto prípade však zohľadňovala komisia trénerov Slovenského zväzu karate aktuálnu výkonnosť pretekárky. Brázdová je vyššie postavená v olympijskom rebríčku, ktorý sa iba v septembri spustil," vysvetlil.

"Kebyže vieme, že rozhodovať bude toto hodnotenie, Balciarová by sa zúčastnila turnaja K1 v Čile, kde práve Brázdová nazbierala body. Z plánu zväz tento turnaj v Čile vyškrtol, no nakoniec body z neho zohľadnil a o nominácii rozhodoval tento turnaj," doplnil.

Slovenský zväz karate akceptoval pripomienku zo strany VŠC Dukla, no situáciu bude riešiť až po majstrovstvách sveta.

"Balciarová na majstrovstvá sveta asi už nepôjde, čo nás veľmi mrzí. Budeme iniciovať, aby povinnosť stanoviť jasné a presne špecifikované nominačné kritériá vznikla všetkým zväzom,"uviedol hlavný tréner VŠC Dukla Pavel Kobela.

"Chceme sa vyhnúť takýmto nedorozumeniam. Z našej strany pôjde o podmienku. Športovci musia vedieť, za akých podmienok sa môžu nominovať na vrcholné podujatia,“ doplnil.

Neúčasť Balciarovej na majstrovstvách sveta môže v súčasnosti prehodnotiť iba Slovenský zväz karate. Za poplatok je možná zmena registrácie.

"Podľa našich informácii ide o veľa. Na majstrovstvách sveta sa získava väčší, možno až dvojnásobný počet bodov do olympijskej kvalifikácie. Pre Balciarovú to bude veľký deficit," podotkol Benčík.

"Na olympiádu do Tokia je voľných len deväť miest. Pri zastúpení každého kontinentu sa reálne bojuje možno len o šesť miest. Výhodu bude mať teraz Ema Brázdová, vekom ešte juniorka, hoci ju Balciarová na majstrovstvách Slovenska prekonala,“ dodal.