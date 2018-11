Zvolen strelil tri expresné góly, Košice prehrali už tretí zápas po sebe

Hlasy po zápase

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: "Prvé dve tretiny boli veľmi dobré, mali sme vynikajúci pohyb, kombinácie a veľa šancí. Viedli sme 3:0, no v tretej tretine sme si to zbytočne skomplikovali tromi za sebou idúcimi vylúčeniami. No aj tak sme to ubránili a nakoniec sme vyhrali. Tešíme sa z troch bodov."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Myslím si, že Nové Zámky vstúpili do stretnutia koncentrovane. Na nás sa v prvej tretine asi prejavila dlhšia cesta, pretože sme nezachytili ich rytmus. Aj napriek tomu sa hral hokej hore-dole. My sme hrali presilovku, nedali sme gól. Následne hrali presilovku Nové Zámky a išli do vedenia 1:0. Prvú tretinu sme ako-tak ustáli, no našou chybou sme poslali súperovho útočníka do brejku. To bolo pre Nové Zámky dôležité, strelili ďalší gól a vyhrali prvú tretinu. V druhej tretine sme s tým chceli niečo urobiť, zlepšili sme pohyb, ale nedali sme kontaktný gól. Dostali sme ďalší gól, opäť sa dá povedať, že po našej chybe. Tretia tretina bola z našej strany najlepšia, zlepšili sme pohyb, začali sme hrať aktívne, dali sme hneď v úvode gól. Stav bol 3:1, mali sme ešte dosť príležitostí na kontaktný gól, ktorý nakoniec neprišiel."