ONLINE: Hamšíka čaká dôležitý zápas, Neapol nastúpi proti PSG

3. nov 2018 o 9:39 Športové prenosy SME

BRATISLAVA. V prvom vzájomnom zápase v rámci C-skupiny Ligy majstrov 2018/2019 mal Neapol na ihrisku PSG na dosah cenné víťazstvo.

Prišiel oň gólom Di Maríu v tretej minúte nadstaveného času.

Po dvoch týždňoch sa obaja súperi stretnú opäť, tentoraz na štadióne v Neapole. A pôjde o mimoriadne dôležitý súboj.

Situácia v tabuľke skupiny je totiž veľmi vyrovnaná. Prvý Liverpool má šesť, druhý Neapol päť a tretí PSG štyri body.

Ak by sa Neapolu v tíme s Marekom Hamšíkom podarilo uspieť, veľmi výrazne by sa priblížil k postupu do osemfinále Ligy majstrov.

Liga majstrov 2018/2019 - tabuľka C-skupiny:

1. FC Liverpool 3 2 0 1 7:3 6 b 2. SSC Neapol 3 1 2 0 3:2 5 b 3. PSG 3 1 1 1 10:6 4 b 4. Crvena Zvezda 3 0 1 2 1:10 1 b

