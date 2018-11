Žilina potvrdila dobrú formu, sériu bez prehry natiahla na sedem duelov

Hlasy trénerov:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Videl sme veľmi dobrý zápas. Prvý polčas bol vyrovnaný, súperi sa na seba dobre pripravili. My sme však dali gól a mali sme jednu veľkú šancu. V druhom polčase začal súper veľmi aktívne a bol lepší. Mali sme 25 minút problémy s jeho hrou, striedaniami sme síce tlak otupili, ale pomohol až náš druhý gól. Potom sme už hru vyrovnali. S výsledkom som spokojný, ale s našou hrou v druhom polčase nie."

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Zápas sa skončil 3:0, takže sa hodnotí ťažko. Prišli sme do Žiliny odohrať dobré stretnutie, mrzí nás, že sme nedali gól. Bijú sa vo mne dva momenty. Výsledok bol síce 3:0, ale ja chcem pozitívne hodnotiť celý druhý polčas, keď sme boli jednoznačne lepší, akurát sme neskórovali. Domáci majú skvelý tím, majú fázy, keď sú v zápase dominantní a dobre sa na ich hru pozerá, preto patria na vyššie priečky ako my. My sme bohužiaľ za nimi a nabudúce to musíme zvládnuť inak a lepšie."