Detva prekvapila v Trenčíne, po majstrovi zdolala aj vicemajstra

Hlasy trénerov:

Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína: "Detva dnes podala veľmi dobrý výkon. Súper bol nepríjemný a nevedeli sme sa poriadne presadiť. My sme začali dobre, vytvorili sme si šance, no prišiel prvý inkasovaný gól a na naše hokejky sadla panika. Vyrovnali sme, no po chybe v presilovke sme inkasovali hlúpy gól. Hráčov sme upozorňovali na brejkové situácie. Hostia boli v tomto veľmi nebezpeční. Z našej strany to nebol optimálny výkon. Musíme sa skonsolidovať ako tím a začať podávať lepšie výkony."

Josef Turek, tréner Detvy: "Predviedli sme výborný tímový výkon podporený výborným Petríkom v bráne. Dali sme gól z presilovky piatich proti trom, ustáli sme veľa oslabení, čo považujem za dôležitú vec. Dobre sme korčuľovali a hráči si zaslúžia pochvalu za víťazstvo a snahu."