Toronto zdolalo Lakers a udržalo si pozíciu lídra Východnej konferencie

Pozrite si výsledky zápasov NBA z noci na pondelok 5. novembra.

5. nov 2018 o 9:51 SITA

LOS ANGELES. Basketbalisti Toronta si držia vedúcu pozíciu vo Východnej konferencii zámorskej NBA.

V nedeľňajšom dueli zvíťazili na ihrisku Los Angeles Lakers pohodlne 121:107 aj bez hviezdneho krídelníka Kawhiho Leonarda.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Raptors spravili rázny krok k úspechu už v úvodnej štvrtine, ktorú vyhrali o 25 bodov (42:17) a potom si už len kontrolovali svoj náskok. V drese hostí exceloval pivot Serge Ibaka, ktorý si 34 bodmi utvoril kariérne maximum.

Dvadsaťdeväťročný španielsky reprezentant premenil 15 zo 17 striel, pridal aj 10 doskokov. "Len som sa sústredil. Vedel som, že dnes nebude hrať Kawhi, takže som chcel podať čo najlepší výkon," povedal Ibaka.

Do tretej štvrtiny premenil všetkých 14 striel a stal sa prvým hráčom od februára 2006, ktorému sa to podarilo. Vtedy to predviedol Shaquille O'Neal.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mdFDFiFNdUg

Na strane domácich bol najlepším strelcom Kyle Kuzma s 24 bodmi, LeBron James odohral 28 minút a pripísal si na konto 18 bodov.

"Hrali, ako keby boli dlhodobo najlepší tím vo Východnej konferencii. Jednoducho prišli a rozbili nás. Je veľmi ťažké zvládnuť takú situáciu, keď musíte vynaložiť ohromné množstvo energie, aby ste sa dostali späť do zápasu," komentoval James.

Sumáre NBA - nedeľa:

Milwaukee - Sacramento 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)

Najviac bodov: Antetokunmpo 26 (15 doskokov, 11 asistencií), Bledsoe 17, Ilyasova 15 - Justin Jackson 22, Hield 19, Fox 15

Brooklyn - Philadelphia 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22)

Najviac bodov: Russell a Hollis-Jefferson po 21, LeVert 20 - B. Simmons 20 (12 doskokov), Embiid 16 (15 doskokov), Redick 15

Washington - New York 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17)

Najviac bodov: Wall 26 (5 ziskov), Beal 22, Markieff Morris 16 - Kanter 18 (12 doskokov), Burke 13, Dotson 11

San Antonio - Orlando 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)

Najviac bodov: DeRozan 25, Mills 16, Belinelli 15 - A. Gordon 26, Augustin 18, Ross 17

Phoenix - Memphis 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)

Najviac bodov: D. Booker 25, Ariza 16, Bridges 14 - Mack 21, D. Brooks 17, Conley 12

Portland - Minnesota 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)

Najviac bodov: Nurkič 19 (12 doskokov), Lillard 18, McCollum 16 - Towns 23, Wiggins 17

Los Angeles Lakers - Toronto 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

Najviac bodov: Kuzma 24, L. James 18, Ingram 16 - Ibaka 34 (10 doskokov), Lowry 21 (15 asistencií), Siakam 16 (13 doskokov)