Vražda novinára núti zamyslieť sa aj tenistov

Saudská Arábia pozvala tenisové hviezdy na turnaj.

5. nov 2018 o 14:41 Miloslav Šebela

PARÍŽ, BRATISLAVA. Keď v máji klesol na 22. miesto na svete, nič nenasvedčovalo tomu, že by túto sezónu mohol Novak Djokovič zakončiť úspešne.

Tak nízko bol v rebríčku ATP naposledy ako 19-ročný ešte v roku 2006. Lenže o päť mesiacov neskôr je znova kráľom kurtov a svetovou jednotkou.

„Keď sa pozriem späť na uplynulý rok, tak je to výnimočný úspech,“ cituje Djokoviča stránka ATP Tour.

S Vajdom znova víťazí

Srbský tenista v januári podstúpil operáciu pravého lakťa. Po slabších výsledkoch potom v apríli obnovil spoluprácu so slovenským trénerom Mariánom Vajdom.

A od mája začal opäť víťaziť.

Získal dva grandslamové tituly, dva tituly na turnajoch Masters a na jeseň dokázal vyhrať 22 zápasov za sebou. Odkedy sa vrátil k Vajdovi, má obdivuhodnú zápasovú bilanciu 43:5.

„Keby ste mi v máji povedali, že toto všetko dosiahnem, bral by som to ako veľmi nepravdepodobné vzhľadom na to, ako som sa na kurte cítil a kde som vtedy bol v rebríčku,“ vravel srbský tenista v Paríži.

Práve vo Francúzsku sa však jeho víťazná séria skončila. Málokto si dokázal predstaviť, že by ju mohol ukončiť mladý ruský tenista Karen Chačanov.

„Celý týždeň hral výborne a titul získal zaslúžene. Som si istý, že o ňom budeme ešte veľa počuť,“ chválil Djokovič ruského hráča. Jeho údery označil za brutálne.

Napriek prehre vo finále však nestrácal dobrú náladu.

„Nemám na to dôvod. Posledných päť mesiacov bolo fantastických. Od zajtra som znova prvý na svete. Čo viac si môžem priať? So svojou hrou som na konci sezóny celkom spokojný,“ dodal.

Po vražde novinára odmietol len Federer

Djokoviča čaká do konca roka ešte Turnaj majstrov v Londýne (11. – 18. novembra). Na šampionáte bude vzhľadom na svoju formu hlavným favoritom na víťazstvo.

Jeho vyzývateľ v boji o post svetovej jednotky Španiel Rafael Nadal sa trápi so zraneniami.

Z Paríža sa odhlásil pre problémy s brušnými svalmi a stále nie je isté, či bude v Londýne štartovať. Ak sa aj prihlási, je otázne, v akej forme bude hrať.

Po Turnaji majstrov si tenisti doprajú krátky oddych, prípadne sa venujú exhibíciám. Djokovič patrí medzi najžiadanejších tenistov a v decembri by sa mal spoločne s Nadalom predstaviť na turnaji o pohár kráľa Salmana.