Zranenia a operácie obrali Nadala už o 878 dní

Španielsky tenista si nechal vyoperovať úlomok.

6. nov 2018 o 15:14 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Rafael Nadal patrí medzi najúspešnejších tenistov všetkých čias. Na antuke sa mu v posledných rokoch nik nedokáže vyrovnať.

Lenže za svoje úspechy španielsky tenista draho zaplatil. Jeho telo sa pod náporom náročných zápasov opotrebováva a ničí.

Aj jeho strýko a bývalý tréner Toni Nadal priznal, že už roky berie tabletky proti bolesti.

„Od roku 2005 máva bolesti a bežne užíva tabletky,“ vravel Toni Nadal pre CNN.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Pre zranenia nehral tento rok päť mesiacov

Šestnásťnásobný grandslamový šampión v pondelok oznámil, že musí ukončiť sezónu a podrobiť sa operácii pravého členka.

Prečítajte si tiež: Federer sa na Turnaji majstrov stretne s Thiemom či Nišikorim, debutant Isner nahradil Nadala

„Bol to pre mňa komplikovaný rok. Keď som bol schopný hrať, tak to bolo na dobrej úrovni. Ale na druhej strane to bolo zlé so zraneniami,“ napísal Nadal na twitteri.

Práve pre zranenia len v tomto roku nehral až päť mesiacov. Pre problémy s bedrovým kĺbom skončil na Australian Open a pre bolesti kolien prišiel o lepší výsledok na US Open.

Od posledného grandslamového turnaja v septembri sa na kurty už v tomto roku nevrátil. V pondelok mu z členka lekári odstránili menší úlomok.

„Vedeli sme o ňom už dlhšie. Občas mi robil problémy. Ale keďže som nemohol hrať aj pre problémy s brušným svalstvom, rozhodli sme sa využiť to na operáciu a predísť ďalším problémom v budúcnosti,“ vysvetlil Nadal.

Posledné zranenie nesmie podceniť

Napriek tomu, že z desiatich turnajov sa musel odhlásiť alebo odstúpiť, získal v tomto roku päť titulov. Medzi nimi aj rekordný jedenásty na Roland Garros.

„Pri Nadalovi musíte pochopiť charakter jeho zranení. Viacero turnajov odohral napriek problémom s kolenami. Mal bolesti, no dokázal ich zniesť. Hral však len vtedy, keď vedel, že tieto zápasy zranenie nezhoršia,“ opisoval tréner Francúzskej tenisovej federácie Paul Quentin pre denník L'Equipe .

Prečítajte si tiež: Vražda novinára núti zamyslieť sa aj tenistov. Federer neváhal

„Pri kolenách je skôr problém zniesť bolesť. S brušným svalstvom je to iné. V tomto prípade nemôžete nič podceniť a aj pri menšom zranení je dĺžka liečby päť až šesť týždňov. Ak by Nadal nastúpil na zápas skôr, zrejme by si len pohoršil,“ vysvetľuje Quentin, prečo Španiel v závere sezóny vynechal také dlhé obdobie.

Zoznam Nadalových zranení a operácií od roku 2003 je šialene dlhý. Tenisový blog Puntodebreak vyrátal, že pre zdravotné problémy vynechal rodák z Malorky až 878 dní. To je bezmála dva a pol roka.

V minulosti tak vynechal celkovo deväť grandslamových turnajov. Tento rok ho trápili kolená, bedrový kĺb, členky aj brušné svaly.

„Vývoj jeho zdravia a zranení ho prinúti zamyslieť sa nad tým, koľko by mal hrať. Je isté, že v nasledujúcich rokoch bude jeho súťažný program kratší,“ dodáva Quentin.

Nadalovo ukončenie sezóny znamená, že Srb Novak Djokovič ostane na konci roka svetovou jednotkou bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahne na budúcotýždňovom Turnaji majstrov v Londýne.