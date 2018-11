Sagan je druhý najlepší šprintér sezóny, Viviani sa zameral na kvantitu

Portál Cyclingnews vysvetľuje Saganovo umiestnenie.

6. nov 2018 o 14:57 SITA

BRATISLAVA. Najlepším šprintérom cyklistickej sezóny 2018 je jednoznačne Talian Elia Viviani z tímu Quick-Step Floors.

V analýze špecializovaného webu Cyclingnews sa musel pred ním skloniť aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý obsadil druhé miesto. Tretí skončil ďalší šprintér tímu Bora-Hanshrohe Ír Sam Bennett.

Sagan sa sústredil na konzistentnú kvalitu

"Zatiaľ čo Viviani dominoval v širokom spektre pretekov, Sagan sa v sezóne 2018 zameral na kvalitu, nie kvantitu. Jeho víťazstvo na pretekoch Paríž-Roubaix je najviac cenené z celého roka.

K tomu treba pridať tri etapové triumfy na Tour de France a tiež víťazstvo na klasike Gent-Wevelgem plus jednu etapu z austrálskych pretekov Tour Down Under," konštatuje web Cyclingnews.

Odborníci si tiež všimli, že síce 28-ročný Slovák musel tento rok prenechať titul majstra sveta (v hornatých pretekoch v Innsbrucku nemal šancu držať krok s najlepšími vrchármi), doprial si ďalší cenný dres v podobe šiesteho víťazstva na majstrovstvách Slovenska.

"Hoci Sagan dosiahol len osem víťazstiev v porovnaní s osemnástimi u Vivianiho, ukázal konzistentnosť výkonov aj vďaka štyrom druhým miestam na Vuelte, trom na Tour de France a ďalším pódiovým výsledkom na pretekoch Tirreno-Adriatico či Tour Down Under.

Akurát na obľúbených pretekoch Okolo Kalifornie vyšiel po prvý raz naprázdno, čo sa týka etapových víťazstiev," dodáva vo svojom hodnotení Cyclingnews.

Bora má najväčšie zastúpenie

Okrem Sagana a Bennetta skončil v najlepšej šestke šprintérov aj tretí zástupca Bora-Hansgrohe, Nemec Pascal Ackermann bol piaty.

Štvrtá priečka patrí Holanďanovi Dylanovi Groenewegenovi (LottoNL-Jumbo) a šiesta pôvodne zrejme najväčšiemu šprintérskemu favoritovi sezóny Kolumbijčanovi Fernandovi Gaviriovi (Quick-Step Floors).

Najlepší šprintéri sezóny 2018: