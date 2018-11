AC by kvôli nemu malo vyhodiť Gattusa. Wenger po rokoch v Anglicku mieri do Talianska

Francúz pôsobil v Arsenale 22 rokov.

6. nov 2018 o 15:55 TASR

MILÁNO. Tréner Arsene Wenger už údajne rozhodol o svojej futbalovej budúcnosti. Mal by sa stať trénerom AC Miláno.

"Podľa medializovaných informácií prevezme 69-ročný Francúz AC Miláno. Rozhovory Wengera s vedením 18-násobného majstra Talianska dospeli do úspešného konca. Súčasný kouč AC Gennaro Gattuso má zmluvu do roku 2021, no tú s ním vedenie predčasne rozviaže," informoval v utorok portál welt.de.

Wenger ukončil svoje pôsobenie v Arsenale Londýn po dlhých 22 rokoch na konci uplynulej sezóny a nedávno vyhlásil, že sa chce vrátiť do futbalového kolotoča začiatkom roka 2019.

Milánčania aktuálne figurujú na štvrtej priečke tabuľky Serie A.