Pre Cígera bol geniálny, Ramsayho zatiaľ nepresvedčil. Zmení sa to?

Gernát má výborný začiatok sezóny.

6. nov 2018 o 20:01 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. „Životnú formu som mal už dávno. Bolo to ešte v juniorskej kategórii,“ priznal s úsmevom slovenský hokejista Martin Gernát.

Keď mal osemnásť, v drafte do NHL si ho vybral Edmonton. V juniorskom tíme zažil dve vydarené sezóny a v dvadsiatich rokoch sa dostal na farmu slávneho kanadského tímu.

V 57 zápasoch sezóny strelil štyri góly a pridal sedemnásť asistencií. Robustný obranca s dobrým korčuľovaním veril, že si čoskoro zahrá v NHL.

V ďalších dvoch rokoch však začal stagnovať a napokon sa rozhodol pre návrat do Európy. V kariére pokračoval v Sparte Praha.

A vtedajší reprezentačný tréner Zdeno Cíger ho povolal do národného tímu.

Cíger: Je to geniálny hráč

V sezóne 2016/2017 odohral v reprezentácii 21 zápasov vrátane svetového šampionátu v Kolíne nad Rýnom, na ktorom strelil dva góly a patril k najlepším slovenským obrancom.

„Je to geniálny hráč. Je na ňom vidieť sebavedomie a aktivitu. Potrebujeme obrancov, ktorí sa neboja aj niečo vymyslieť a byť efektívni,“ načrtol tréner Cíger.

V ďalšej sezóne však prekvapujúco nepokračoval v pražskej Sparte. „Môže si hľadať nový klub, už s ním nepočítame,“ uviedol športový manažér Sparty Michal Broš.

Gernát začal sezónu v prvoligovom Prešove a po krátkej zastávke v Košiciach napokon zakotvil vo švajčiarskom Lausanne.

A na Spenglerovom pohári si tiež zahral za Hradec Králové.

„Potrebovali sme na turnaji ešte jedného kvalitného obrancu. Martin podáva v Lausanne veľmi dobré výkony. Záujem zahrať si bol i z jeho strany, takže sme radi, že posilní našu defenzívu,“ priznal generálny manažér Hradca Králové Aleš Kmoníček.

Najlepšia dvojica v Česku

Napriek tomu sa vlani nedostal do nominácie slovenskej reprezentácie na olympiádu do Pjongčangu ani na majstrovstvá sveta do Kodane.