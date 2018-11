Na posily minul sto miliónov libier, napriek tomu je v tabuľke posledný

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

6. nov 2018 o 18:29 DIGI Sport, Branko Cap, Marek Skáčik

BRATISLAVA. Mal to byť veľký návrat medzi futbalovú elitu, ale zatiaľ to vyzerá na sklamanie a iba boj o zotrvanie.

Fulham prehral vlastným gólom na trávniku Huddersfieldu, čo iba symbolizuje trápenie klubu.

Dúbravka sa dočkal prvej výhry

Pakistanský miliardár Shahid Khan šokoval ponukou na odkúpenie slávneho Wembley, investoval do letných nákupov podľa zoznamu manažéra Slavišu Jokanoviča viac ako sto miliónov libier, ale po 11. kole má jeho klub päť bodov a iba jedno víťazstvo.

Konečne prvú výhru má na konte Newcastle so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom, ale väčšiu pozornosť púta opačná strana tabuľky.

Trojica lídrov - Manchester City, FC Liverpool a Chelsea Londýn - je naďalej bez prehry a uhrala spolu až 83 bodov. To robí túto sezónu výnimočnou, lebo útok na prvý skalp jedného z nich pokračuje.

Na Emirates Stadium sa odohral jeden z najlepších zápasov sezóne, v ktorom domáci Arsenal remizoval s FC Liverpool 1:1.

Rýchly a dynamický futbal, výborné výkony brankárov, sporné situácie, ale aj pekné góly a veľa šancí. To všetko duel ponúkol.

Štrnásťzápasová séria Arsenalu bez prehry pokračuje, ale pozoruhodným štýlom.

Jeho hráči dokázali získať najviac bodov v zápasoch, v ktorých prehrávali (8 bodov), a streliť v druhých polčasoch najviac gólov (19).

Paradoxne, z jedenástich duelov do polčasu nevyhrávali ani raz. To jasne dokazuje, že dobre zohratá partia trénera Unaia Emeryho sa nevzdáva, čo je pozitívny signál do ďalších súbojov.

Šlágrom bude súboj o Manchester

José Mourinho priznal, že je po výhre na trávniku Bournemouthu asi najšťastnejším manažérom.

Podľa vlastných slov mohli domáci ešte do polčasu vyhrávať aj 5:2, ale Manchester United napokon v 92. minúte spasil Marcus Rashford.

Domáci kouč Eddie Howe bol pochopiteľne sklamaný, ale výkony i umiestnenie jeho tímu (6. miesto) sú zatiaľ príjemným prekvapením sezóny.

A práve aj šťastie bude potrebovať Mourinho na trávniku mestského rivala v ostro sledovanom súboji o Manchester.

Zápas týždňa by mal byť nielen futbalovým sviatkom dvoch ambicióznych manažérov, ale aj dvoch futbalových značiek s odlišnou históriou.

Tá červená symbolizujúca United postupne bledne, tá svetlomodrá symbolizujúca City žiari čoraz výraznejšie.

Ostatné tri ligové duely boli mimoriadne vyrovnané - bezgólová remíza, výhra City, výhra United. Ako sa to skončí tentoraz, to uvidíme naživo 11. novembra od 17:00 exkluzívne na DIGI Sport 4.

Premier League 2018/2019: Góly 11. kola

V jedenástom kole si zaspomínal na strelecký talent Seamus Coleman, v Evertone sa však oveľa viac darí Richarlisonovi.

Andros Towsend utiekol obrance Chelsea, ale body z toho neboli. A stále v nohe to má aj Javier "Chicharito" Hernandéz z West Hamu.

Premier League 2018/2019: Zákroky 11. kola

Ederson z Manchestru City veľa práce proti Southamptonu nemal, ale keď bolo treba, svoj tím podržal.

Portugalsky hovorí aj Rui Patricio a Wolverhampton vie, čo robil, keď ho angažoval.

A proti bývalým spoluhráčom sa chcel ukázať Joe Hart, ale hráči West Hamu mu veľa šancí vyniknúť nenechali.

Premier League 2018/2019: Moment 11. kola: Spomienka na Vichaia Srivaddhanaprabhu

V Leicestri sa spomínalo na obľúbeného majiteľa klubu, ktorý tragicky zahynul pri páde vrtuľníka.