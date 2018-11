Tatar strelil dva góly a stal sa druhou hviezdou zápasu

Pozrite si výsledky zápasov NHL z noci na stredu 7. novembra.

7. nov 2018 o 6:56 SITA

Tomáš Tatar (vľavo) sa teší z gólu do siete NY Rangers.(Zdroj: Bill Kostroun SITA/AP)

NEW YORK. Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil dva góly Montrealu na ľade New Yorku Rangers, ale nezabránil prehre svojho tímu 3:5 v utorkovom zápase NHL.

Tatar otvoril skóre zápasu už po 23 sekundách prvej tretiny a po druhý raz poslal hostí do vedenia v 25. min, v oboch prípadoch skóroval pomedzi betóny skúseného švédskeho gólmana Henrika Lundqvista.

Zlyhanie po psychickej stránke

Boli to štvrtý a piaty gól 27-ročného krídelníka v tejto sezóne. V 28. min po presilovkovom zásahu Maxa Domiho Canadiens viedli už 3:1, ale Rangers tromi gólmi v tretej dvadsaťminútovke otočili skóre vo svoj prospech.

Víťazný gól strelil Neal Pionk v čase 57:16 min. Tatar sa napriek prehre svojho tímu stal treťou hviezdou zápasu.

"Nestarám sa o to, čo kto hovorí, ale vedenie 3:1 sme nemali pustiť. Neboli sme unavení," reagoval tréner Montrealu Claude Julien na debatu o tom, že jeho zverenci z dôvodu únavy nezvládli po sebe dva zápasy v New Yorku (v pondelok zdolali Islanders 4:3 po nájazdoch).

"Na konci zápasu sme urobili veľa individuálnych - mentálnych chýb," dodal Julien na webe NHL. Rangers si pripísali štvrté víťazstvo v sérii a zo dna Východnej konferencie sa šplhajú nahor, aktuálne sú na 12. mieste.

Montrealu patrí 5. priečka. "Môžeme sa len poučiť z toho, ako sme sa vrátili do tohto zápasu. Po góle na 2:3 sme zacítili novú energiu, ktorá nám v tretej tretine priniesla obrat," rád podotkol Henrik Lundqvist.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/CpH8Ypoxs5M

Zápas ovládol Stone

Ottawa v zostave so slovenským obrancom Christiánom Jarošom na domácom ľade zdolala New Jersey 7:3.

Vo víťaznom tíme hviezdil útočník Mark Stone, autor dvoch gólov a troch asistencií. Jaroš odohral 14:20 min a prezentoval sa jednou strelou, plusovým bodom a jednou zablokovanou strelou.

"Každý vydarený zápas si vážim. Nikdy nemôžete brať ako samozrejmosť, že hráte v najlepšej hokejovej lige na svete. Ak sa vám pri tom podarí byť aj úspešný, je to úžasné," skonštatoval spokojný Mark Stone.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/a6gWLumec4Q

Budaj na striedačke

Los Angeles uspelo v prvom vystúpení pod trénerským vedením Willieho Desjardinsa. Na vlastnom ľade zdolalo v kalifornskom derby Anaheim Ducks 4:1 aj vďaka piatemu gólu Iľju Kovaľčuka v tomto ročníku.

Slovenský brankár Peter Budaj kryl na strane Kings chrbát Jackovi Campbellovi, ktorý si pripísal 30 zákrokov a 96,8-percentnú úspešnosť, ako aj prihrávku práve na Kovaľčukov gól.

"Všetci sme boli nabudení a odohrali sme skvelých dvadsať minút. Od toho sme sa odrazili. Začiatok je sľubný, no musíme pokračovať," citovala Campbella oficiálna stránka súťaže.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mBNLIwN4UnU

NHL 2018/2019 - základná časť:

Columbus - Dallas 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Góly: 19. Duclair (Werenski, Jenner), 32. Nutivaara (Panarin, Savard), 38. Foligno (Wennberg), 59. Murray (Jones, Dubinsky) - 44. Benn (Heiskanen, Klingberg)

NY Rangers - Montreal 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Góly: 16. Kreider (Hayes), 38. DeAngelo (Hayes, Vesey), 49. Buchnevich (Staal, Hayes), 58. Pionk (Kreider, Zibanejad), 59. Zibanejad (Namestnikov, Skjei) - 1. Tatar (Benn, Petry), 25. Tatar (Danault, Gallagher), 27. Domi (Gallagher, Petry) /Útočník Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18 minút počas ktorých strelil dva góly, šesť krát vystrelil na bránu, prehral jedno vhadzovanie, zablokoval jednu strelu súpera odsedel si jeden dvojminútový trest a pripísal si jeden plusový bod./

Toronto - Vegas 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 6. C. Brown, 21. Marner (Tavares, Hyman), 60. Kadri (C. Brown, Marleau) - 33. Eakin (Theodore, Merrill) /Obranca Martin Marinčin (Toronto) do zápasu nezasiahol./

Detroit - Vancouver 3:2 po sam. nájazdoch (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 34. Abdelkader, 42. Nyquist (De la Rose), rozhodujúci nájazd Larkin - 14. Pettersson (Eriksson, Goldobin), 32. Hutton (Gudbranson, Gaudette)

Ottawa - New Jersey 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)

Góly: 13. Chabot (B. Ryan, Tierney), 13. Mark Stone (Duchene, Dzingel), 23. White (Mark Stone, Paul), 28. Mark Stone (Duchene, Chabot), 38. White (Mark Stone, Chabot), 51. Dzingel (Mark Stone), 59. Paajärvi (Tierney, Duchene) - 4. Hall (Hischier, Greene), 12. Palmieri (Lovejoy, Hischier), 55. Zajac (Coleman, Vatanen) /Obranca Christián Jaroš (Ottawa) odohral 14:20 min, 1 strela, 1 pluska, 1 zablokovaná strela./

Tampa Bay - Edmonton 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 5. Stamkos (Kučerov), 20. Point (Gourde, T. Johnson), 34. Gourde (McDonagh, Point), 39. Kučerov (Stamkos, Coburn), 49. Kučerov (J.T. Miller, Stamkos) - 33. Strome (Klefbom), 41. Draisaitl (Rattie, Nugent-Hopkins)

St. Louis - Carolina 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Góly: 12. O´Reilly (Tarasenko, Pietrangelo), 15. Fabbri (Perron, Thomas), 20. O´Reilly (Bozak, Tarasenko), 57. O´Reilly (Steen, Bozak) - 20. Slavin (Williams, Wallmark)

San Jose - Minnesota 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Góly: 5. Sorensen (Burns, Ryan), 26. Thornton (Sorensen, Goodrow), 38. Suomela (Sorensen, Dillon), 48. Goodrow (Burns) - 33. Parise (Niederreiter, Koivu), 42. Spurgeon, 44. Dumba (Koivu, Suter)

Los Angeles - Anaheim 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 7. Brown (Kovalchuk, Carter), 14. Clifford (Martinez, Lewis), 25. Kovalchuk(Toffoli, Campbell), 59. Toffoli (Kovalchuk, Martinez) - 34. Kesler (Pettersson, Montour)