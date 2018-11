Laco možno vynechá celú sezónu, zatiaľ trénuje na Liptove

Slovenský brankár odmietol všetky letné ponuky.

7. nov 2018 o 13:17 SITA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Slovenský hokejový brankár Ján Laco možno vynechá celú sezónu 2018/2019.

Doteraz posledný duel odchytal ešte začiatkom marca 2018, no v súčasnosti má zdravotné problémy a termín možného návratu na súťažný ľad je otázny.

"Zatiaľ to vôbec neriešim, nechávam to otvorené. Som však už viac-menej naladený tým spôsobom, že túto sezónu celú vypustím a budem to smerovať skôr k ďalšiemu ročníku. Uvidím, ako sa budem cítiť," povedal skúsený 36-ročný gólman v rozhovore pre Hokejportal.

Ján Laco v lete odmietol všetky ponuky, ktoré dostal. Vicemajster sveta z Helsínk 2012 sa aktuálne sústredí na doliečenie viacerých menších zranení. Trénuje však v domácom prostredí.

"Snažím sa chodiť na ľad s mikulášskym áčkom. Aj keď teraz majú veľmi ťažké podmienky, ba až sparťanské, keďže sa musia neustále sťahovať z jedného miesta na druhé. Snažím sa s nimi trénovať čo najviac, takže mám podobný režim," doplnil Laco pre hokejportal.net.