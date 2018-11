Trnave môže stačiť jedna výhra, ale postup by bol zázrakom

Trnavu čaká vo štvrtok zápas Európskej ligy na pôde Dinama Záhreb.

7. nov 2018 o 17:59 Pavol Spál

BRATISLAVA. „Pre mňa by bolo nadstavbou nášho sna, ak by sme sa aspoň raz mohli tešiť z víťazstva,“ vravel pre štartom skupinovej fázy Európskej ligy generálny manažér Spartaka Trnava Pavel Hoftych.

Futbalisti slovenského majstra však hneď v prvom zápase nečakane zdolali doma Anderlecht Brusel (1:0).

Európska liga Štvrtok Dinamo Záhreb – Trnava (o 21. 00 h vysiela RTVS na Dvojke) Rozhoduje Ukrajinec Bojko. Druhý zápas v D-skupine: Fenerbahce Istanbul – Anderlecht Brusel (o 16.50 h).

Potom prehrali na pôde Fenerbahce Istanbul 0:2 a pred dvoma týždňami nestačili doma na Dinamo Záhreb 1:2.

Najmä posledný súboj Trnavčanov mrzel, lebo dve tretiny zápasu viedli. Cítili, že mohli získať aspoň bod.

„Pred začiatkom bojov v skupine by nás tri body tešili, no po troch odohraných stretnutiach by sme s bodom navyše boli spokojnejší. Čakajú nás teraz tri zápasy, z toho dva vonku. Urobíme všetko, aby sme aspoň bod pridali,“ vravel kapitán Spartaka Boris Godál.

Lídrom D-skupiny je chorvátsky majster, ktorý nestratil ani bod. Trnava je tretia so skóre 2:4, s čím sa tiež pred štartom súťaže nerátalo.

Chýbajú veľké opory

Slovenský tím má stále postup do play off vo svojich rukách. Trnave za istých okolností môžu stačiť aj tri remízy, alebo víťazstvo doma nad Fenerbahce.

Ale nemusia jej stačiť ani dve víťazstvá. Prípadný postup by bol senzáciou.

Keď pred štyrmi rokmi hral v Európskej lige Slovan Bratislava, bol v rovnakej fáze súťaže bez bodu so skóre 0:10.

„Nehovorím, že nemyslíme na postup, ale v prvom rade sme nechceli herne prepadnúť. Sme radi, že sa nič také zatiaľ nestalo. Skupina je veľmi vyrovnaná a postúpiť môže ktokoľvek," povedal tréner Trnavy Radoslav Látal.

Vo štvrtok o 21.00 h čaká jeho tím štvrtý zápas skupinovej fázy. V Záhrebe však nemôže počítať s Ivanom Hladíkom a Antonom Slobodom.

K dispozícii nebude ani dvojica medzinárodne najskúsenejších hráčov Erik Grendel a Marek Bakoš.

Otáznik visí nad štartom kapitána Godála a Andreja Kadleca, ktorí tiež patria k stabilným členom základnej zostavy.

Futbalistov Trnavy čaká v tejto sezóne už 29. zápas. Hrajú dva súboje za týždeň. Bojujú na troch frontoch. Okrem Fortuna ligy a európskych pohárov sú v hre aj v Slovenskom pohári.

Náročný program

Nahustený program sa podpisuje na zdravotnom stave hráčov, pribúda únava a z nej vyplývajú zranenia.

„Užili sme si s fanúšikmi množstvo krásnych výjazdov. Málo ľudí si však vie predstaviť, čo to pre nás je. Zranenia sa nám hromadia,“ naznačil Látal.

Záhreb je v skvelej forme. Vedie chorvátsku ligu a neprehral už trinásť zápasov za sebou. V tejto sezóne prehral z 24 zápasov iba jeden.

Tréner Dinama Záhreb Nenad Bjelica Spartak Trnava nepodceňuje. (zdroj: TASR)

„Sme suverénni lídri skupiny. Pokiaľ však nie je postup definitívny, určite nič nepodceníme,“ vravel tréner chorvátskeho majstra Nenad Bjelica.

Vo štvrtkovej odvete bude hnať domácich vypredaný štadión Maksimir s kapacitou 35–tisíc divákov.

Do Záhrebu sa ich chystá aj vyše tisíc trnavských fanúšikov, malo by ísť o jeden z najväčších výjazdov v histórii. Súboj odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.