Panenka: Slováci už pod Kozákom nechceli hrať, zdoláme ich aj v Prahe

Československá legenda hodnotí zmeny na českej i slovenskej lavičke.

7. nov 2018 o 15:21 SITA

PRAHA. Československá futbalová legenda Antonín Panenka vníma vymenovanie Jaroslava Šilhavého za hlavného trénera českej reprezentácie ako správny krok.

"Od príchodu Jaroslava Šilhavého vidieť na hráčoch väčšiu chuť. Zrejme je v šatni úplne iná atmosféra. Predtým sa mi zdalo, že alchýmia príliš nefungovala a nemalo to základ dobrého kolektívu.

Tiež som mal pocit, že chlapci hrali viac na seba než za tím. Zaujímalo ich, či hrali dobre, ale nehľadeli na výsledok mužstva. Proti Slovensku a Ukrajine však bolo vidieť, že hrali s väčším potešením," uviedol 69-ročný rodák z Prahy pre web sport.cz.

Spája nás história a tradície

Majster Európy 1976 si tiež myslí, že aj novembrové "federálne derby" (19. novembra v Prahe, pozn.) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov dopadne lepšie pre Čechov.

Tí v októbri triumfovali v Trnave 2:1. Konfrontácie medzi Českom a Slovenskom však v dnešných časoch už nepovažuje za až také prestížne.

"Prestížne je to akurát v tom, že nás spája história a tradície. Je to jeden z mála národov, s ktorým sa dorozumieme po česky. Aj to už je s otáznikom, pretože dnešná mladá generácia už nemusí Slovákom rozumieť. Naša generácia zažila nevraživosť, stret medzi Čechmi a Slovákmi.

Slováci boli vždy väčší nacionalisti než sme boli my, preto to malo vždy taký náboj. Inak si myslím, že to bude rovnako dôležitý zápas ako proti akémukoľvek súperovi," doplnil niekdajší hráč Bohemiansu Praha či Rapid Viedeň.

Keď mužstvo zájde do krčmy, nie je to na škodu

Slovenská reprezentácia má už niekoľko dní nového trénera - Čecha Pavla Hapala. Jeho predchodca Ján Kozák skončil na vlastnú žiadosť po nočnom výjazde "sedmičky" hráčov práve po októbrovom dueli s Českom.

"Možno budú Slováci v rovnakej situácii, ako bolo naše mužstvo, keď k nemu prišiel Jaroslav Šilhavý. Myslím si, že slovenskí chlapci nechceli hrať pod Kozákom.

Každopádne ich tá zmena určite 'nakopne', ale aj tak si myslím, že ich zdoláme a oni budú musieť čakať na ďalšiu šancu, kedy nás budú môcť dostať," dodal s úsmevom Panenka.

Pristavil sa aj pri nedávnom porušení večierky zo strany slovenských hráčov počas ostatného reprezentačného zrazu.

"Nemôžeme sa tváriť, že my sme za mojej éry boli nejakí anjeli. Tiež sme po zápase niekam vybehli, ale vtedy boli iné podmienky - krčmy všade zatvárali o desiatej večer. Teraz majú chlapci v pätách novinárov, fotografov, majú to ťažšie niekam sa schovať.

Keď však mužstvo zájde do krčmy, nie je to na škodu. Naopak. Keď si takto sadnete, poviete si veci, ktoré si bezprostredne po zápase nepoviete. Človek potom lepšie znáša kritiku," skonštatoval Antonín Panenka.