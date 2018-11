Mourinho provokoval fanúšikov Juventusu: S chladnou hlavou by som to neurobil

Tréner Manchestru si po výhre nad Juventusom neodpustil nerozvážne gesto.

8. nov 2018 o 11:26 SITA

TURÍN. Portugalský tréner v službách Manchestru United José Mourinho si po záverečnom hvizde v stredajšom súboji futbalovej Ligy majstrov Turíne vychutnával nielen víťazstve nad domácim Juventusom (2:1), ale aj pískajúce hľadisko za sebou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhodlo posledných päť minút

Vyše 41 000 divákom na Allianz Stadium sa vonkoncom nepáčil nielen konečný výsledok, ale aj spôsob, akým hostia zvíťazili.

Vo väčšine zápasu boli Mourinhovi zverenci pod tlakom talianskeho majstra, ale v záverečnej päťminútovke otočili z 0:1 na 2:1 a to si domáci ešte aj strelili vlastný gól.

Mourinho sa krátko po skončení zápasu otočil smerom k domácim fanúšikom s prstom pri uchu a grimasou na tvári ich vyzýval, aby svoju nespokojnosť vyjadrili ešte hlasnejšie.

Mal na to údajne aj iný dôvod ako len provokovať.

Vzal si to osobne

"Asi som to nemal robiť, ale s chladnou hlavou by som to ani neurobil. Fanúšikovia však urážali Inter Miláno, ktorý je pre mňa ako rodina. Preto som takto zareagoval," obhajoval sa 55-ročný Portugalčan.

Mourinho v sezóne 2009/2010 práve s Interom Miláno získal jeden z dvoch celkových triumfov v Lige majstrov. Ten prvý sa zrodil ešte v ročníku 2003/2004, keď bol šéfom realizačného tímu v FC Porto.

"Prišiel som do Turína urobiť si čo najlepšie svoju prácu. Ale ak rozumiete po taliansky, postrehli ste, že domáci ma 90 minút urážali.

Preto som ich po zápase vyzval, že ich chcem počuť teraz a čo najhlasnejšie," cituje portál isport.blesk.cz vyjadrenie J. Mourinha pre Sky Sports Italia.

Prečítajte si tiež: Plzeň zápas s Realom nezvládla, dostala debakel. United parádne otočil duel

Tréner Juventusu Massimiliano Allegri na pozápasovej tlačovej konferencii dostal otázku, či by na urážky reagoval rovnako posmešne ako jeho náprotivok z lavičky Manchestru United.

"Nie. Odchádzam z ihriska po zápase čo najskôr, aby som sa tomu vyhol. Nahnevať sa dokážem, ale len vtedy, keď si moje mužstvo vyberie počas zápasu slabšiu chvíľku," vysvetlil 51-ročný Allegri.