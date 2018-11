Kuzminová má v príprave problémy so snehom, nie je však jediná

Slováci sa pripravujú vo Švajčiarsku.

8. nov 2018 o 14:45 SITA

LENZERHEIDE. Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová pokračuje vo švajčiarskom Lenzerheide v príprave na nadchádzajúcu sezónu Svetového pohára v biatlone.

V tíme trénuje spolu s reprezentačnou kolegyňou Teréziou Poliakovou a slovenskými mužmi, ktorých novým trénerom je Daniel Kuzmin.

Problémy majú aj ďalší

Nielen slovenskí biatlonisti sa však musia vyrovnať s nedostatkom snehu v Lenzerheide, kde momentálne trénujú iba streľbu.

Bežeckú časť prípravy absolvujú v neďalekom Davose.

"Dôležitá správa je, že nikde inde nie sú lepšie podmienky. To znamená, že nie sme jediní, kto má problémy. Každý športovec sa teraz naháňa za snehom," opísala Kuzminová aktuálne podmienky v rozhovore pre spravodajstvo RTVS.

"Pokiaľ sa je na čom šmýkať, je to dobre. Mohlo by to byť však lepšie, " dodal slovenský reprezentant Martin Otčenáš.

Vynechá štafety a vytrvalostné preteky

Strelecké tréningy Slovákov vedie Čech Tomáš Kos, ktorý pôsobil osemnásť rokov pri slovinskej reprezentácii.

"Keď vidí, že si viem poradiť sama, tak ma nechá tak. No keď vidí, že už hľadám pomoc, tak príde mi a pomôže," povedala Kuzminová k spolupráci s novým trénerom.

"Myslím si, že ona potrebuje iba nejakú podporu. Povedať jej, že to, čo robí, je správne," pridal svoj pohľad Kos.

V prvom kole nového ročníka Svetového pohára v slovinskej Pokljuke v úvode decembra plánuje Kuzminová vynechať miešané štafety a individuálne preteky na 15 kilometrov.

"Potrebovala by som sa dlhšie pripraviť na prichádzajúcu sezónu. Niektoré sústredenia a tréningové jednotky som čiastočne vynechala. Snažili sme sa o prípravu vo viac šetrnejšom režime" dodala na záver Kuzminová pre RTVS.