Látal o podmienkach v Záhrebe: Načo to je? Pre koho sa vlastne futbal hrá?

Spartak Trnava podľahol Dinamu Záhreb.

9. nov 2018 o 6:56 (aktualizované 9. nov 2018 o 7:41) SITA a TASR

ZÁHREB. Futbalisti trnavského Spartaka majú za sebou ďalšiu cennú medzinárodnú skúsenosť.

Vo štvrtkovom zápase Európskej ligy UEFA 2018/2019 síce prehrali na pôde Dinama Záhreb 1:3, ale hanbu sebe i slovenskému futbalu neurobili ani vo štvrtom vystúpení v skupinovej fáze.

Ocenil to aj ich tréner Radoslav Látal, ktorý sa im poďakoval za výkon, na druhej strane bol riadne roztrpčený a sklamaný v mene fanúšikov klubu.

Tí v hojnom počte merali cestu do Záhrebu, lenže pre hustú hmlu videli z diania na trávniku len málo.

Pre koho sa vlastne futbal hrá?

Už od stredajšieho príletu trnavskej výpravy sa v chorvátskej metropole držal hustý "mliečny opar" a inak tomu nebolo ani počas stretnutia.

Dôkazom podmienok na hranici regulárnosti bola situácia zo 63. minúty, keď Vachtang Čanturišvili znížil na 1:2.

Hlučná odozva 1500-členného trnavského kotla, ktorý sídlil na opačnej tribúne záhrebského štadióna, prišla až so zhruba päťsekundovým oneskorením. To, že ich tím strelil gól, sa priaznivci Spartaka dozvedeli až zo svetelnej tabule.

"Je mi ľúto ľudí, ktorí cestovali zo Slovenska stovky kilometrov a nevideli nič. Pre koho sa vlastne futbal hrá? Doma sme proti Dinamu hrali pred prázdnymi tribúnami a tu síce ľudia prišli, ale nevideli nič. Načo je to dobré?

Bolo to na zvážení rozhodcov a tí nechali pokračovať v hre. Aj v polčasovej prestávke sa o tom znova debatovalo, našťastie sa potom podmienky trocha zlepšili. Ale v prvom polčase boli úseky, keď nebolo vidieť niektorých hráčov," hneval sa Látal.

O postupe Látal hovoriť nechcel

Český tréner následne zhodnotil duel triezvym pohľadom a rovnakú optiku ponúkol aj pri pohľade na postupové šance jeho tímu, ktorý je stále v hre o 16-finále.

(zdroj: SME)

Dinamo s plným počtom 12 bodov už má istotu jarného pokračovania v európskej súťaži číslo dva, druhú miestenku zrejme získa Fenerbahce Istanbul, ktorý v štyroch kolách nazbieral sedem bodov.

Trnava má na konte tri a Anderlecht už bez šance na postup jeden:

"Máme veľa hráčov, ktorí takéto zápasy zažívajú prvýkrát. Futbal je pre nich rýchlejší a agresívnejší. Opäť sme sa dopustili individuálnych taktických chýb, ale výkon nebol najhorší. Pred nami sú ešte dva zápasy v Európskej lige, ale nebavme sa o postupe. To som vravel už predtým. Pokúsime sa obstáť so cťou, získať nejaké body a zlepšiť slovenský koeficient, o to sa pobijeme."

Chudý nedovidel na druhého brankára

V špecifickej pozícii sa nachádzal gólman Spartaka Martin Chudý, ktorý nedovidel na svojho protivníka Dominka Livakoviča v bránke Dinama.

Brankár Trnavy Martin Chudý. (zdroj: TASR/AP)

"Bolo to pre oboch rovnaké. Nedovidel som až na súperovho brankára, ale to ani on na mňa. Svoju polovicu som viac-menej videl. Problém bol i pri prechode do útoku, pretože nikdy sme presne nevedeli, koľko tam presne máme hráčov," ozrejmil po zápase Chudý.

Livakoviča si iba párkrát "obhliadol" aj trnavský kapitán Boris Godál, väčšinou pri štandardných situáciách svojho tímu, keď sa k nemu priblížil.

"Bolo to náročné, nevidel som na brankára Dinama. Súper však mal rovnaké podmienky a lepšie sa s nimi vyrovnal. Rozmýšľalo sa o preložení zápasu, ale zhodli sme sa, že to nemá zmysel. Keď už sme tam boli, chceli sme to dohrať," prezradil 31-ročný stredný obranca.