Oklahoma natiahla pôsobivú sériu aj bez opory Westbrooka

Pozrite si súhrn piatkových výsledkov NBA 2018/2019.

9. nov 2018 o 7:36 SITA

OKLAHOMA CITY. Basketbalisti Golden State si v zámorskej NBA pripísali len druhú prehru v sezóne, vo štvrtok nestačili doma na Milwaukee 111:134.

Hostí ťahalo duo Eric Bledsoe a Giannis Antetokunmpo, ktoré spolu zaťažilo konto súpera 50 bodmi.

Efektívny bol najmä Bledsoe - 28-ročný rozohrávač strieľal z poľa s úspešnosťou 83,3 %.

Golden State je napriek prehre stále lídrom Západnej konferencie (10-2), Milwaukee je s bilanciou 9-2 druhým mužstvom na východe.

Zo siedmeho víťazstva po sebe sa tešili hráči Oklahomy City, na vlastnej palubovke zdolali Houston 98:80. Domáci uspeli aj bez svojho lídra Russella Westbrooka, ktorý laboruje so zraneným členkom.

Thunder sa mohli spoľahnúť na Paula Georga - 28-ročný krídelník dosiahol 20 bodov, na konte mal aj 11 doskokov, 6 asistencií a 6 ziskov.

"Do dnešného duelu sme nešli s tým, že to bude ofenzívna bitka. Držali sme sa defenzívnej hry, máme mužstvo na to, aby sme to vedeli zvládnuť," komentoval George.

Nedarilo sa Jamesovi Hardenovi v drese hostí, nastrieľal iba 19 bodov pri streľbe z poľa 36,8 %.

Houston prehral v Oklahome

NBA 2018/2019 - štvrtok:

Oklahoma City - Houston 98:80 (29:19, 30:26, 21:15, 18:20)

Najviac bodov: George 20 (11 doskokov, 6 ziskov), Adams 19 (10 doskokov), Ferguson a Schröder po 14 - Harden 19, Capela 17, Tucker 13

Phoenix - Boston 109:116 po predĺžení (32:13, 23:22, 25:30, 20:35 - 9:16)

Najviac bodov: D. Booker 38, Warren 29, Ayton 14 (10 doskokov) - Irving 39 (6 trojok), J. Brown a Marcus Morris po 17

Portland - Los Angeles Clippers 116:105 (37:28, 24:29, 23:24, 32:24)

Najviac bodov: Lillard 25, McCollum 23, Nurkič 16 - Gallinari (5 trojok) a L. Williams po 20, Gilgeous-Alexander a Harrell po 19

Golden State - Milwaukee 111:134 (29:32, 22:32, 28:41, 32:29)

Najviac bodov: K. Thompson 24, Durant 17, Cook 15 - Bledsoe 26, Antetokunmpo 24, Brogdon 20