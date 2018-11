Číňania nalejú do UEFA vyše 200 miliónov eur, podporia aj ME 2020 a ME 2024

Oznámil to šéf UEFA Aleksander Čeferin.

9. nov 2018 o 9:44 SITA

Prezident UEFA Aleksander Čeferin v Šanghaji oficiálne oznámil, že spoločnosť finančne potiahne majstrovstvá Európy v rokoch 2020 a 2024, ako aj novoutvorenú Ligu národov.(Zdroj: TASR/AP)

Písmo: A - | A + 0 2 ŠANGHAJ. Európsky futbal získal solídne finančné krytie na osem rokov. Európska futbalová únia (UEFA) podpísala lukratívnu zmluvu na vyše 200 miliónov eur s čínskou spoločnosťou Alipay ako sponzorom medzinárodných súťaží národných tímov. Prezident UEFA Aleksander Čeferin v Šanghaji oficiálne oznámil, že spoločnosť na uskutočňovanie internetových platieb finančne potiahne majstrovstvá Európy v rokoch 2020 a 2024, ako aj novoutvorenú Ligu národov. Nad značkou Alipay má kontrolu Jack Ma, zakladateľ internetového giganta Alibaba Group špecializujúceho sa na obchodovanie prostredníctvom internetu. Alibaba Group výdatne spolupracuje s FIFA. Jej značková odnož E-Auto je titulárnym sponzorom majstrovstiev sveta klubov až do roku 2022.