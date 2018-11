Jurčo zatiaľ nový klub neriešil, no nad KHL neuvažuje: Nie som pripravený ísť do Ruska

Slovák začína s tréningom po zdravotných problémoch.

9. nov 2018 o 10:57 SITA

KOŠICE. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo je momentálne bez zamestnávateľa a doma v Košiciach začína s tréningom po letnej operácii, počas ktorej mu odstránili kus zlomenej platničky.

Dvadsaťpäťročný krídelník odohral minulú sezónu v Chicagu Blackhawks, ale klub s ním nepredĺžil zmluvu a stal sa voľným hráčom.

Zdravotné komplikácie mu následne znemožnili boj o nový kontrakt v zámorskej NHL.

"Ten, kto niekedy mal problémy s platničkami, vie, aké je to bolestivé. Pred dvoma rokmi som absolvoval prvú operáciu, mal som herniu na platničke.

Cítil som sa fajn, no zrazu ma začala bolieť noha. Magnetická rezonancia odhalila, že sa mi odlomila časť platničky, čo spôsobilo tlak na nerv. Nezostávala mi nič iné, len ísť znova pod skalpel,“ povedal pre denník Šport Jurčo, ktorý v súčasnosti trávi veľa času na ľade a mimo neho vykonáva špeciálne cvičenia na urýchlenie regenerácie.

"Na každé dva týždne mi naordinovali rôzne cviky. S postupom času a hojenia sa menia. Všetko zatiaľ ide super, bolesť už nemám. Už môžem korčuľovať. Preto chodím na ľad s rôznymi partiami alebo so sestrou. Všetko však beriem s mierou, nepreťažujem sa,“ pokračoval.

Chce sa rozohrať v AHL

Pre košického rodáka zostáva prioritou návrat do zámoria. Podľa vlastných slov by mal byť stopercentne pripravený okolo Vianoc a na začiatku nového kalendárneho roka by rád naskočil opäť do súťažných zápasov.

"Ak ma nič nebude bolieť, po Novom roku už chcem mať klub a znova hrať. Zatiaľ sme s agentom nič neriešili, nemá to veľmi zmysel, keďže nie som pripravený nastúpiť. Čím budem bližšie k návratu, tým budú rokovania intenzívnejšie.

Rozohrať by som sa chcel v AHL a následne prejsť znova do NHL. Pred dvoma rokmi som po operácii rovno začal hrávať v Detroite a cítil som, že to nie je ono. I preto by som radšej chcel začať na farme," vysvetlil Jurčo.

Nad návratom do Európy neuvažuje

Kreatívny útočník má za sebou šesť kompletných sezón na seniorskej úrovni, ale iba jednu z nich strávil celú v NHL.

V edícii 2014/15 odohral za Detroit Red Wings v základnej časti 63 duelov a ďalších 7 pridal v play off.

“ Na Kontinentálnu hokejovú ligu mám čas. Stále som mladý chlapec, ktorý túži po pôsobení v zámorí, nie som pripravený ísť do Ruska. „ Tomáš Jurčo

V ostatných ročníkoch však nemal stabilné miesto v profilige a pendloval medzi NHL a AHL, čo nezmenil ani prechod do organizácie Chicaga Blackhawks.

Jurčo nazbieral dovedna 211 štartov v najkvalitnejšej súťaži sveta a zatiaľ nerozmýšľa nad návratom do Európy.

"Na Kontinentálnu hokejovú ligu mám čas. Stále som mladý chlapec, ktorý túži po pôsobení v zámorí, nie som pripravený ísť do Ruska. Verím si, že stále mám na NHL. Do KHL môžem prísť kedykoľvek," hovoril účastník troch svetových šampionátov, ktorý by mohol byť ťahúňom reprezentácie Slovenska na budúcoročných MS v Košiciach a Bratislave.

"Základom je, aby som bol zdravý. Ak počítam s tým, že budem hrať v NHL, všetko bude záležať na výkonoch klubu a či sa dostaneme do play off,“ dodal.