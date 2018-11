Hamilton sa vyhráža odchodom: Ak sa počet pretekov navýši na 25, už tu určite nebudem

Nepáči sa mu neustála expanzia.

9. nov 2018 o 11:14 SITA

SAO PAULO. Päťnásobný svetový šampión vo formule 1 Lewis Hamilton skritizoval neustály nárast počtu veľkých cien.

Britovi, ktorý si v Mexiku zaistil obhajobu titulu v najslávnejšom motoristickom športe, sa nepáči zámer organizátorov rozšíriť počas roka pretekársky kalendár o okruhy vo Vietname či avizované podujatie v Miami.

Prečítajte si tiež: Formula 1 mieri do Miami, Hamilton ponúka pomoc pri návrhu trate

Tie by sa mohli stať súčasťou F1 v roku 2020, čo by navýšilo počet pretekov z aktuálnych 21 na 23. Do budúcnosti navyše organizátori čoraz častejšie hovoria o 25 pretekoch počas kalendárneho roka.

"Ak sa počet pretekov navýši na 25, už tu určite nebudem," povedal úprimne 33-ročný pretekár stajne Mercedes pred blížiacim sa podujatím na okruhu Interlagos v Brazílii.

"Už teraz sa cítim, akoby tých pretekov bolo 25. Najlepšie sa mi spomína na časy, kedy ich bolo dohromady iba 18. Som typ človeka, ktorý miluje pretekanie, ale sezóna je príliš dlhá. Je to pre nás veľký záväzok, ktorý nám neumožňuje tráviť dostatok času s rodinami," doplnil Hamilton.