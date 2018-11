Ramsay pripravuje hráčov na Rusko. Tvrdo pracujú, no problém je inde

Ramsay chce proti Rusom čo najviac držať puk.

9. nov 2018 o 14:14 TASR

KREFELD. Slovenskí hokejisti nastúpia na druhý zápas na Nemeckom pohári proti olympijskému výberu Ruska (sobota o 17.00 h) s tromi zmenami v zostave.

Do nej sa dostanú obranca Peter Čerešňák a útočníci Michal Krištof s Dávidom Šoltésom, ktorí v úvodnom stretnutí nehrali.

Do bránky by sa mal opäť postaviť Jaroslav Janus. Tréner Craig Ramsay chce proti Rusom čo najviac držať puk a nepúšťať jej hráčov do kombinácií.

Robiť veci múdrejšie

Trojica nových hráčov nahradí v zostave Juraja Mikuša, Marcela Haščáka a Miloša Bubelu, ktorí by sa mali vrátiť v záverečnom nedeľňajšom stretnutí.

V piatok bol na turnaji voľný deň a Slováci počas neho absolvovali jeden tréning.

"Viac sme sa rozprávali ako pracovali, keďže máme tri zápasy v priebehu štyroch dní. Snažíme sa vyladiť niektoré detaily, ako a kde si chceme prihrávať, ako prijať prihrávky a ako otvárať priestor a nie korčuľovať len tak dokola," povedal hlavný tréner po tréningu.

Jeho zverenci prehrali úvodný duel tesne 2:3, keď nezvládli nápor súpera v druhom dejstve.

Ramsay sa chce v ďalšom stretnutí s Ruskom vyvarovať viacerých chýb.

"Chalani tvrdo pracujú, ale je to skôr o tom, robiť veci múdrejšie. Nespochybňujem ich snahu, ale chcem im pomôcť pochopiť, čo od nich vyžadujem, kam majú ísť a ako hrať," zdôraznil.

Bez puku Rusi lepší nie sú

Rusko priviedlo do Krefeldu opäť takzvaný olympijský výber hráčov do 23 rokov. Napriek tomu, že ide o mladých hokejistov, všetci už pôsobia v druhej najlepšej súťaži na svete v Kontinentálnej hokejovej lige.

predpokladaná zostava: Janus - Čerešňák, Sersen, Grman, Malec, Chovan, Ďaloga, Rosandič, Gernát - Lantoši, Sukeľ, Bondra - Svitana, Špirko, Lunter - Kudrna, Kytnár, Rapáč - Puliš, Krištof, Šoltés

"Hrajú podobne ako všetky ruské tímy. Sú talentovaní, majú dobrú techniku a dobre korčuľujú. Sú veľmi dobrí s pukom. Práve preto sme na tréningu hovorili o tom, že ak ho nemajú, nie sú lepší ako ostatné tímy. Takže naša priorita je držať puk na našich hokejkách a tlačiť sa na bránku," uviedol Ramsay.

Proti Rusom absolvuje premiéru na turnaji obranca Peter Čerešňák.

"Dostal som deň voľna, cítim sa fajn a to je hlavné. Často nedostanem príležitosť pozerať hokej zhora, keď tak len v televízii. Mne osobne sa to páčilo, bolo to hore - dole, mali sme šance, no škoda, že sme ich nevyužili.

S Rusmi musíme stále jazdiť, ak s nimi dokážeme korčuľovať, môžeme nad nimi vyhrať," povedal dvadsaťpäťročný obranca Plzne.

"Bude to ťažký zápas, ako každý s Ruskom. Aj keď je to B-čkový tím, všetkých hráčov majú z KHL. Dôležitá bude bojovnosť, musíme vyhrávať osobné súboje a potom budeme mať šancu na úspech," povedal Michal Krištof.