Proti Švajčiarom prekvapil nováčik. Keď Slováci prehrávali, chcel spraviť rozdiel

Mladého hokejistu chválil aj Ramsay.

9. nov 2018 o 15:44 TASR

KREFELD. Premiéra v slovenskej hokejovej reprezentácii mu vyšla, v úvodnom zápase na Nemeckom pohári proti Švajčiarsku (prehra 2:3) patril medzi najaktívnejších a vyslúžil si i pochvalu od trénera Craiga Ramsayho.

Napriek tomu, že len odštartoval túto kapitolu, Róbert Lantoši verí, že v národnom tíme bude pokračovať ďalej a opatrne dúfa aj v účasť na budúcoročnom šampionáte.

Môže to fungovať aj v budúcnosti

Dvadsaťtriročný krídelník si vyslúžil nomináciu za svoje výkony v drese tipsportligovej Nitry. S 19 bodmi za osem gólov a 11 asistencií patrí medzi lídrov tímu.

"Som veľmi rád, že som tu a som za to vďačný. Snažím sa predviesť čo najlepšiu robotu pre tím a nesklamať dôveru trénerov," uviedol Lantoši.

Po reprezentačnej premiére zhodnotil aj hlavné rozdiely oproti najvyššej domácej súťaži: "Tempo je vyššie, treba si na to zvyknúť. Človek musí mať dve či tri možnosti predtým, ako dostane puk. V tom je najväčší rozdiel."

Lantošimu sadla spolupráca s Matúšom Sukeľom a Dávidom Bondrom v jednom útoku a tréner Ramsay im dá dôveru aj v druhom zápase.

Do tímu priniesli rýchlosť, dravosť a postarali sa aj o vedúci gól.

"Snažíme sa 'ukorčuľovať' súperov a tlačiť sa do bránky. Využívať to, v čom sme dobrí. Chceme na ľade odovzdať veľa energie a ukázať, že si tu zaslúžime byť," poznamenal.

"Zatiaľ nám to ide a som rád, že s nimi hrám. Matúš sa v Slovane veľmi hokejovo vytiahol a aj Dávid napreduje. Osobne som s našou päťkou veľmi spokojný, podľa mňa by to mohlo fungovať aj v budúcnosti," doplnil.

Chcel spraviť rozdiel

Nemecký pohár je prvá turnajová previerka v sezóne, ktorá vyvrcholí domácimi šampionátom v Bratislave a Košiciach. To je obrovská motivácia pre všetkých slovenských hokejistov nevynímajúc Lantošiho.

Ten však nemá veľké oči.

"Bolo by krásne dostať sa do nominácie na MS na Slovensku, bola by to čerešnička na torte. No idem od zápasu k zápasu a snažím sa sústrediť na súčasnosť. Chcem podávať čo najlepšie výkony a nominácia je už na tréneroch," dodal.

Po úvodnom vystúpení ho za výkon pochválil Ramsay.

"Od mladých hráčov potrebujeme, aby sa pokúsili prebrať kontrolu a spraviť rozdiel v zápase. Páčil sa mi Lantoši, ktorý hral dobre v druhej a najmä v tretej tretine. Keď sme prehrávali, chcel puk a chcel spraviť rozdiel. Sukeľova lajna bola efektívna, vytvárala si tlak," uznal tréner.